Este hotel en Cancún con playa privada se convierte en tendencia para viajes familiares en verano

Cancún, ideal para unas vacaciones en familia.

Hotel en Cancún con playa privada y experiencias familiares que lo posicionan como el favorito del verano entre quienes viajan con niños.

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, August 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cada vez más familias mexicanas y extranjeras eligen al hotel en Cancún Presidente InterContinental para vacacionar en verano. Su acceso directo a playa privada, amenidades para todas las edades y ubicación, lo vuelven el favorito frente al turismo familiar de lujo.

- Cancún, uno de los destinos más visitados en verano

Aunque aún se esperan las cifras oficiales de 2025, datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo de años anteriores indican que Cancún recibió más de 1.5 millones de turistas en el verano de 2023, con una tendencia creciente durante 2024. Los viajes en familia representaron el 42% del total, consolidándose como un motor clave en la actividad turística del estado.

El informe Turismo en cifras enero 2025 de Datatur refuerza la tendencia de viajes familiares al señalar que los hoteles con playa privada, servicios para niños y buena percepción digital, se encuentran entre los más solicitados por quienes planean vacaciones en familia.

Dicha predilección de viaje se alinea con el perfil del Hotel Presidente InterContinental Cancún, que ha reforzado su presencia online y actualizado su oferta para mantenerse competitivo en este nicho.

- El Presidente InterContinental Cancún es una opción segura, cómoda y exclusiva frente al mar

Este hotel en Cancún con playa, se ha ganado la preferencia de madres y padres que buscan unas vacaciones sin complicaciones. Ofrece atención de excelencia, espacios seguros y acceso directo al mar, creando un entorno perfecto para el descanso en familia.

Brinda un ambiente más reservado y seguro en comparación con otras alternativas turísticas del destino, lo que resulta especialmente atractivo para familias que priorizan la tranquilidad y el confort, sin alejarse del centro de actividad turística.

- Las amenidades están pensadas para cada miembro de la familia

Entre sus principales atractivos se encuentran las actividades recreativas para todas las edades, como clubes infantiles, deportes acuáticos y tours.

Además, el resort en Cancún cuenta con restaurantes dentro del hotel con opciones para todos los gustos, lo que permite a los visitantes disfrutar de una experiencia diversa, sin necesidad de salir.

Otro factor diferencial es su acceso directo a una playa privada de oleaje suave, ideal para familias con niños pequeños. Esta característica lo hace una alternativa alejada del turismo masivo, donde la seguridad y comodidad son prioridad.

- El comportamiento del turista refiere planeación y confianza en la reputación

Para este tipo de viajeros, la planificación previa es clave. De ahí que el prestigio del hotel, las recomendaciones en línea y la transparencia en los servicios ofrecidos, jueguen un papel fundamental en la toma de decisiones.

Más que un hospedaje, este hotel ofrece una experiencia que las familias eligen repetir. Su equilibrio entre privacidad, atención cálida y playa tranquila, lo ha hecho destacar entre quienes buscan una escapada familiar auténtica en el Caribe mexicano.



