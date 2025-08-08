DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Mayo 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Esta es una época maravillosa del año para salir y disfrutar del Distrito! Sin embargo, la seguridad es clave sin importar la temporada.

Comenzamos el mes con el Día de Prevención del Golpe de Calor (Heatstroke Prevention Day, en inglés) el 1 de mayo. Cada año, docenas de niños son dejados en el asiento trasero de un automóvil por un padre o cuidador. Esto le puede pasar a cualquiera, especialmente si el niño está dormido o si estás fuera de tu rutina. Nunca dejes a un niño solo en el carro. Detente, mira y cierra con seguro antes de alejarte de tu vehículo.

¿Sabías que mayo es el Mes de Concientización sobre la Seguridad en Motocicletas y el Mes Nacional de la Seguridad en Bicicleta? A medida que suben las temperaturas, más personas salen en esta época del año. El gobierno de DC está comprometido con la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. ¡Sigue leyendo para conocer consejos de seguridad y recuerda usar casco y respetar las reglas de tránsito!

Como recordatorio, todas las oficinas del DC DMV estarán cerradas en conmemoración del Día de los Caídos (Memorial Day, en inglés) el sábado 24 de mayo y el lunes 26 de mayo. La estación de inspección también cambiará a su horario de primavera/verano a partir del martes 3 de junio de 2025. Consulta nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros quioscos 24/7 y los horarios de la estación de inspección.

Tu opinión es importante para nosotros. Por favor, escríbenos una carta o acompáñame en el Chat en Vivo del DC DMV, que se lleva a cabo el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea está programado para el jueves 5 de junio a las 12 p.m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real cualquier pregunta relacionada con el DMV.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. Recuerda usar siempre el cinturón de seguridad cuando transites por el Distrito o fuera de él.

¡Cuídate, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! - Mayo 2025