Freiheit beginnt am Mund - Dr. Andrea Hofbauer gewinnt internationalen Excellence Award und reist nach New York

Award Verleihung Dr. Andrea Hofbauer mit Hermann Scherer, Foto by Justin Bockey Foto by Justin Bockey

Wie Atmen, Schlucken und Kauen die medizinische Welt auf den Kopf stellen.

MUCKENDORF, AUSTRIA, August 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Dr. Andrea Hofbauer, Ärztin aus Muckendorf bei Tulln in Niederösterreich, kehrte erfolgreich vom 8. Internationalen Speaker Slam aus Wiesbaden zurück. Am 17. Juli 2025 präsentierte sie vor 218 Teilnehmern aus 23 Nationen ihre innovative Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen Myofunktion und dem Ausdruck von Bedürfnissen.Der Speaker Slam, veranstaltet von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany's Next Speaker Star, bot auf zwei Bühnen und in zwei Sprachen eine Plattform für Redner, ihre Ideen in knackigen Vier-Minuten-Speeches zu präsentieren. Dr. Hofbauer wählte das Thema " Freiheit beginnt am Mund " und fokussierte sich auf die Bedeutung der physiologischen Myofunktion für Wesen und Gesundheit.Dr. Hofbauer, die seit über 20 Jahren als Ärztin tätig ist und sich auf Myofunktion und (kindliche) Schlafstörungen spezialisiert hat, verdeutlichte in ihrem Vortrag, wie die Funktionen von Atmen, Schlucken und Kauen die Fähigkeit beeinflussen, sich frei zu äußern. Sie argumentierte, dass eine eingeschränkte Myofunktion nicht nur körperliche Beschwerden verursachen kann, sondern auch das Selbstbewusstsein und die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt."Freiheit beginnt am Mund", betonte Dr. Hofbauer. "Denn erst wenn wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse klar und deutlich auszudrücken, können wir unser volles Potenzial entfalten." Sie teilte Fallbeispiele aus ihrer Praxis und erläuterte, wie gezielte Übungen und Behandlungen die Myofunktion verbessern und somit zu mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität beitragen können.Das Event in Wiesbaden war komplett ausgebucht und zog ein internationales Publikum sowie eine hochkarätige Scouting Selection (Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Expertenportal Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden) an. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich zu vernetzen und neue Impulse für ihre Arbeit zu sammeln.Dr. Hofbauer plant, ihre Erkenntnisse aus dem Speaker Slam in ihre zukünftigen Projekte und Weiterbildungen einfließen zu lassen. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Myofunktion für die Gesundheit und das Wohlbefinden einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und so einen Beitrag zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung zu leisten. Sie wird am 5.9.2026 beim Speaker Slam in New York teilnehmen.Dr. Andrea Hofbauer hat aufgrund langjähriger Expertise ein Behandlungskonzept zusammengestellt, welches sie zum einen in ihrer Praxis anwendet, zum anderen auch Kollegen unterrichtet. Myosophie - die Weisheit der muskulären Zusammenhänge - stellt die medizinische Welt auf den Kopf, in dem sie die orale Myofunktion ins therapeutische Zentrum für eine Vielzahl von Beschwerden, wie zum Beispiel Migräne, Schlafstörungen, Infekte, Allergien, Sinusitiden, Gedeihstörungen, Sprachdefiziten und Schluckstörungen stellt.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.