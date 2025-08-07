Põhjalik Analüüs: Plekk Katused hoiatab viie levinuma vea eest, mis maksavad Eesti majaomanikele tuhandeid eurosid

Katuse ehitus ja paigaldus Plekk Katused

Ettevõtte analüüs näitab, et paljud kulukad katusekahjud on tegelikult ennetatavad õigete töövõtete ja materjalidega.

Me näeme oma igapäevatöös, kuidas samad vead korduvad objektilt objektile” — Jaan Tamm

TALLINN, ESTONIA, August 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Keset kasvavaid ehitushindu ja ettearvamatuid ilmastikuolusid avaldas katusespetsialist Plekk Katused täna põhjaliku analüüsi, mis hoiatab Eesti majaomanikke viie kõige levinuma ja kulukama vea eest katuste ehitamisel ja renoveerimisel. Enam kui 25-aastasele praktilisele kogemusele ja sadade objektide analüüsile tuginev aruanne näitab, kuidas esmapilgul väikesed möödalaskmised võivad viia tuhandetesse eurodesse ulatuvate remondiarvete, konstruktsioonikahjustuste ja isegi ohtlike olukordadeni.Analüüsi ajakohasust rõhutab viimaste aastate ilmastatistika. Kindlustusandmetel kasvas loodusjõududest tingitud kahjude arv 2023. aastal võrreldes eelnevaga 2,3 korda, kusjuures keskmine tormikahju summa ulatus ligi 1400 euroni.„Iga nädal näeme oma töös katuseid, kus väike kokkuhoid vales kohas on toonud kaasa tuhandetes eurodes kahju. See ei ole ainult veeplekk laes, vaid pikaajaline niiskus, mis kahjustab maja puitkonstruktsioone, rikub siseviimistluse ja loob soodsa pinnase tervisele ohtlikule hallitusele,“ ütles Plekk Katused tegevjuht Jaan Tamm.Plekk Katused analüüs toob esile viis kriitilist viga, mida majaomanikud peaksid teadma:1. Vale katusematerjali valik katusekaldeleKõige levinum viga on valida materjal, mis ei sobi katuse kaldenurgaga. Eesti ehitusstandardid näevad ette miinimumkalded, näiteks valtsplekile 5° ja enamikele profiilplekkidele vähemalt 8–11°. Liiga laugele katusele paigaldatud materjal ei suuda intensiivse vihma ja lumesulamisvee korral vett ära juhtida. Tulemuseks on vesi aluskattel ja potentsiaalsed lekked juba esimesel aastal. See viga nõuab sageli kogu katusekatte väljavahetamist, mis on kulukas ja täielikult välditav õige planeerimisega.2. Puudulik tuulutussüsteemToimiv tuulutus on katuse pikaealisuse alus. Puudulik õhuvahetus katuse all tekitab kondensvee, mis koguneb soojustusmaterjali sisse, vähendades selle efektiivsust drastiliselt. See viib omakorda suuremate küttearveteni talvel ja niiskuskahjustusteni, mis soodustavad hallituse ja puitmädaniku teket. Korralikult toimiv süsteem, kus õhk liigub räästast harjani on sama oluline kui katusematerjal ise.3. Aluskatte vale paigaldus või puudumineAluskate on katuse turvavõrk, mis kaitseb maja konstruktsioone juhul, kui pealiskate peaks lekkima või tekib kondensvesi. Tihti üritatakse säästa, jättes selle paigaldamata või kasutades odavat mittehingavat materjali. See on üks ohtlikumaid kokkuhoiukohti. Kvaliteetne, hingav aluskate laseb niiskusel konstruktsioonidest välja kuivada, kuid ei lase vett sisse. See on investeering, mis tagab katusekonstruktsiooni ja soojustuse kuivana püsimise aastakümneteks.4. Ebakvaliteetsed kinnitustarvikudKogu katuse eluiga sõltub pisikestest detailidest – kruvidest. Odavate, vale kattega või valesti paigaldatud kruvide kasutamine on kiire tee probleemideni. Need hakkavad roostetama, tihendid kaotavad elastsuse ja muutuvad peamiseks lekete allikaks. Õige katusekruvi on disainitud vastu pidama temperatuurikõikumistele ja UV-kiirgusele. Tormiga lendu läinud katused on tihti just ebapiisava või ebakvaliteetse kinnituse tulemus.5. Liitekohtade ja sõlmede ebakorrektne lahendamine90% katuse leketest ei teki siledal katusepinnal, vaid keerulistes sõlmedes: korstnate, katuseakende, neelukohtade ja seinaäärsete liidete juures. Nende lahendamine nõuab professionaalseid oskusi ja spetsiaalseid liiteplekke. Igal liitekohal peab olema mehaaniliselt korrektne ja veetihe lahendus, mis arvestab materjalide liikumise ja vee voolusuundadega.Kuidas kulukaid vigu vältida?Plekk Katused rõhutab, et katusevigade ennetamine algab professionaalsest planeerimisest ja kvaliteetsete materjalide valikust. Ettevõte pakub terviklahendusi, mis hõlmavad katuse seisukorra hindamist ja diagnostikat, personaalset nõustamist, kvaliteetsete plekk-katuste (klassik-, trapetsprofiil- ja valtsplekk-katused) paigaldust, vihmaveesüsteemide ja katuse turvavarustuse (lumetõkked, katusesillad) paigaldamist ning katuse renoveerimist ja soojustamist.Täispikk analüüs, mis käsitleb kokku 12 kriitilist viga ja pakub praktilisi soovitusi nende vältimiseks, on nüüd saadaval Plekk Katused kodulehel.Kõigi 12 vea ja ennetussoovitustega täispika artikli lugemiseks või tasuta konsultatsiooni broneerimiseks külastage Plekk Katused kodulehte. Plekk Katused on enam kui 25-aastase kogemusega Eesti katuseehitusettevõte, mis on spetsialiseerunud kvaliteetsetele ja vastupidavatele katuselahendustele. Ettevõtte meeskond koosneb kogenud spetsialistidest, kes pakuvad professionaalset nõustamist, paigaldust ja hooldust üle Eesti. Plekk Katused on pühendunud parimate materjalide ja kaasaegsete töövõtete kasutamisele, et tagada igale kliendile turvaline, energiatõhus ja esteetiline katus aastakümneteks.Kontakt:Aadress: Narva mnt 1, Tallinn 10111Koduleht: https://plekk-katused.ee/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.