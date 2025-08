Mariachi Alegría ofrece música tradicional mexicana para eventos en toda España y Europa

1. Mariachi Alegría 2. Mariachi Alegría es la mejor opción para amenizar todo tipo de eventos, y un gran repertorio como: HUAPANGOS, SONES, CORRIDOS, RANCHERAS, BOLEROS, BALADAS 3. Cumpleaños, serenatas, bodas, aniversarios, eventos empresariales y más… 4. La fiesta no se detiene con Mariachi Alegría! 5. Disponemos de un repertorio de temas antiguos y lo más actuales del momento. En tu aniversario, boda, serenata, cumpleaños… no puede faltar el toque del MARIACHI ALEGRÍA Más de veinte años de trayectoria artistica por toda España y Europa.

El día que nos contraten y nos conozcan en directo verán sin duda un espectáculo inolvidable.” — MARIACHI ALEGRÍA

ALICANTE, SPAIN, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Mariachi Alegría, agrupación musical especializada en el género tradicional mexicano, continúa consolidando su presencia en el ámbito nacional e internacional con presentaciones en ciudades como Bilbao, Barcelona, Asturias, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Benidorm y Madrid, entre otras.Con más de veinte años de trayectoria artística, Mariachi Alegría está conformado por un número flexible de músicos —de tres hasta catorce integrantes o más—, según las necesidades del evento o preferencia del cliente. Todos los instrumentos utilizados son auténticos y fabricados en México, entre ellos la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta. Adicionalmente, se pueden incorporar violines, arpa, requinto o una segunda trompeta como voz secundaria.El repertorio incluye una amplia selección de géneros tradicionales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, abarcando tanto composiciones clásicas como temas contemporáneos. Mariachi Alegría participa regularmente en celebraciones de aniversario, bodas, serenatas, cumpleaños y otros eventos sociales y culturales.Entre los comentarios de clientes del destacan opiniones como la de Ariela López, quien calificó al grupo como “Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados”, o la de José Montes, quien señala que “Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante”. Daniela Mella también ha comentado que “Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!”.Mariachi Alegría ofrece su servicio de mariachis en todo el territorio nacional e internacional, adaptándose a diferentes tipos de eventos y públicos, manteniendo siempre el enfoque en la música tradicional mexicana como eje principal de su propuesta artística.Para más información o para poder contratar mariachis , es posible llamar a través del teléfono 672 058 339, el correo electrónico miguelmariachialegria@gmail.com, o visitar el sitio web oficial: www.mariachisalegria.com Contacto de prensa:Mariachi AlegríaEspañaTel: 672 058 339Email: miguelmariachialegria@gmail.comSitio web: https://www.mariachisalegria.com/

Mariachi Alegria “ El Milagro de tus ojos “

