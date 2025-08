25 años de excelencia: Au Pied de Cochon nuevamente el Best of Award of Excellence

Vinos franceses en Au Pied de Cochon

El restaurante francés Au Pied de Cochon en Polanco recibe por 17º año el Best of Award of Excellence por su carta de vinos y alta cocina.

MEXICO CITY , MEXICO, August 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- El icónico Au Pied de Cochon, reconocido restaurante francés ubicado en el corazón de Polanco, reafirma su liderazgo internacional al recibir nuevamente el Best of Award of Excellence (2 Copas) otorgado por Wine Spectator.

Este galardón, que el restaurante ostenta ininterrumpidamente desde 2009, distingue la excelencia de su carta de vinos y su impecable propuesta de comida francesa. Con 17 años consecutivos de este premio, el restaurante consolida su reputación a nivel global.

Desde hace más de una década, Au Pied de Cochon ha perfeccionado la curaduría de su cava. Combina etiquetas clásicas de Francia con selectos vinos de diversas regiones del mundo, ofreciendo maridajes que elevan cada platillo de su menú.

El Best of Award of Excellence se otorga únicamente a establecimientos cuya carta de vinos destaca por su amplitud, profundidad y coherencia con la propuesta gastronómica. La distinción de “2 Copas” es sinónimo de prestigio internacional.

En Au Pied de Cochon, la selección abarca desde referencias francesas icónicas hasta descubrimientos de pequeñas bodegas. Todas las etiquetas han sido elegidas para complementar de manera perfecta su menú de alta cocina.

Este reconocimiento llega en un año especialmente significativo: el restaurante celebra 25 años de servicio ininterrumpido en México. Desde su apertura, ha mantenido su concepto abierto las 24 horas del día, preservando la esencia de la gastronomía francesa.

Entre sus platillos legendarios destacan los Escargots de Borgoña, la Sopa de Cebolla y el Cassoulet. Cada uno refleja la dedicación por mantener vivas las recetas tradicionales con un sello de calidad y sofisticación.

A lo largo de este cuarto de siglo, Au Pied de Cochon se ha convertido en un punto de encuentro para comensales exigentes, amantes de la comida francesa y visitantes internacionales.

Su éxito constante se basa en la atención al detalle, el uso de ingredientes de alta calidad y un servicio impecable. Estos elementos han permitido que siga siendo un referente en un mercado tan competitivo.

Frédéric Lobjois, chef ejecutivo del restaurante, afirma: “Este premio es un incentivo para seguir innovando, mantener los estándares que nos han distinguido y continuar ofreciendo una experiencia inigualable en la alta cocina francesa en México”.

Con este nuevo reconocimiento, Au Pied de Cochon celebra su historia y mira hacia el futuro con renovado entusiasmo. El objetivo es seguir elevando los estándares de la gastronomía de lujo en el país.

El equipo invita a todos a visitar este referente entre los restaurantes en Polanco, brindar por las próximas décadas de excelencia y disfrutar de una experiencia que combina tradición, elegancia y sabor inigualable.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.