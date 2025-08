غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فرصة تاريخية لقادتنا للدفع نحو معاهدة عالمية قوية للحد من التلوث البلاستيكي

بيروت, LEBANON, August 4, 2025 / EINPresswire.com / -- مع توجّه أنظار العالم إلى جنيف استعداداً للجولة الأخيرة والأكثر حرجاً من المفاوضات من أجل معاهدة البلاستيك العالمية بين 5 و14 أغسطس/آب، تدعو منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة المنطقة إلى اتخاذ موقف جريء وموحّد من أجل معاهدة قوية وملزمة تحمي مجتمعاتنا وأنظمتنا البيئية واقتصاداتنا.وتعليقاً على قرب بدء المفاوضات، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الميكروبلاستيك أصبح الآن داخل أجسامنا، بما في ذلك أدمغتنا وأكبادنا، وفي المياه التي نشربها، والهواء الذي نتنفسه. هذه ليست مجرد قضية بيئية؛ إنها حالة طوارئ صحية عامة."وأضافت: "تسارع التلوث البلاستيكي في المنطقة يهدد النظم البيئية البحرية، وسلسلة الغذاء، والاقتصادات، وصحة الإنسان. لا يمكن لمنطقتنا، والتي تعاني أصلاً من عدم المساواة والضغوط البيئية والاقتصادية، أن تتحمل تهميشها في هذه المفاوضات المصيرية."وأكدت النكت: "يمكن لقادتنا أن يصنعوا التاريخ في المفاوضات؛ إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإنهاء أزمة التلوث البلاستيكي، ولا يمكن لمنطقتنا أن تبقى صامتة. ندعو قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المطالبة بمعاهدة قوية تشمل أربعة أهداف رئيسية: هدف عالمي لتقليص إنتاج البلاستيك، حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أهداف طموحة لإعادة الاستخدام، وآليات تمويل قوية تدعمنا كدول في الجنوب العالمي لتنفيذ المعاهدة والانتقال العادل نحو مستقبل خالٍ من البلاستيك."وختمت النكت بالقول: "لدى منطقتنا الكثير لتكسبه من مثل هذا المعاهدة، القادرة على الحفاظ على صحة شعوبنا وحماية بيئتنا بشكل مستدام."وضمن الدور الريادي لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدفاع عن البيئة في منطقتنا سيتواجد فريق عمل المنظمة خلال المفاوضات في جنيف، للعمل جنباً إلى جنب مع الحلفاء من المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، لرفع صوت المنطقة والمطالبة بإنهاء الظلم البلاستيكي.

