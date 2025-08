Eine neue Dimension im Gebäudeschutz: Fassadenklar bietet kostenlose, nachhaltige Fassadenreinigung in ganz Deutschland

Nachhaltige Fassadenreinigung zum Ausgleich von CO2-Emissionen und zum Schutz der Umwelt Vergleich Fassadenreinigung vorher nachher Fassadenklar Logo Fassadenklar Team Fassadenklar von

Nachhaltige Fassadenreinigung: Effiziente, umweltfreundliche Methoden für schonende, langfristige Pflege und optimalen Schutz Ihrer Fassade.

STUTTGART, GERMANY, August 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Fassadenklar sorgt für Aufsehen in der bundesweiten Immobilien- und Umweltszene: Ab sofort können Eigentümer und Gebäudeverwalter in allen Regionen Deutschlands einen umfassenden, kostenlosen Probereinigungsservice für nachhaltige Fassadenreinigung in Anspruch nehmen. Die Initiative markiert einen Meilenstein für den modernen Gebäudeschutz und setzt konsequent auf ökologische Verantwortung, Werterhaltung und Rechtssicherheit.Die Anforderungen an Gebäude – sowohl private als auch öffentliche – steigen stetig, denn äußere Einflüsse wie Feinstaub, Algen, Moos, Schlammregen und wechselhaftes Wetter hinterlassen ihre Spuren an Fassaden. Das ist nicht nur eine Frage der Optik: Die Bausubstanz historischer und moderner Gebäude ist ständigen Belastungen ausgesetzt, die die Lebensdauer und Qualität von Gebäuden erheblich beeinträchtigen können. Eigentümer suchen daher zunehmend nach Lösungen, die die Bausubstanz schützen, umweltfreundlich sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.„Nachhaltigkeit in der Fassadenreinigung bedeutet für uns nicht nur, umweltfreundliche Mittel einzusetzen, sondern auch die Bausubstanz langfristig zu erhalten“, erklärt Artian Kryeziu, Geschäftsführer von Fassadenklar.Fassadenklar erfüllt diese Anforderungen mit innovativen, nachhaltigen Methoden. Der neue, deutschlandweit kostenlose Service bietet Immobilienbesitzern einen transparenten und risikofreien Einstieg in die Welt der ökologischen Fassadenpflege. Über dieses Registrierungsportal können sich fast alle Immobilienbesitzer anmelden – vom Einfamilienhaus über Bürogebäude bis hin zu denkmalgeschützten Gebäuden.Bei der professionellen Erstbegutachtung werden die individuellen Eigenschaften der Fassade berücksichtigt: Verschiedene Materialien wie Naturstein (z. B. Marmor, Dolomit, Travertin), Ziegel, Holz oder Außenputz werden analysiert und das Verfahren genau abgestimmt. Von der Reinigung profitieren insbesondere säureempfindliche und ältere Fassaden, da ausschließlich ressourcenschonende, chemiefreie Verfahren zum Einsatz kommen. Anstelle von aggressiven Mitteln setzt Fassadenklar moderne Technologien wie Teleskoplanzen und Trockeneisstrahler ein – Geräte, die Schmutz und Bewuchs effektiv und schonend entfernen.„Unsere Teleskoplanzen ermöglichen eine präzise, druckreduzierte Reinigung, bei der die Fassade geschont und dennoch gründlich gesäubert wird“, erläutert Reinigungstechniker Markus Lehmann.Der Einsatz biologisch abbaubarer, biozidfreier und pflanzlicher Reinigungsmittel schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die empfindlichen Fassadenmaterialien.Neben umweltfreundlichen Reinigungsmitteln ist eine nachhaltige Wasseraufbereitung ein zentraler Bestandteil der Dienstleistung. Das bei der Reinigung anfallende Schmutzwasser wird vollständig aufgefangen und durch mobile Aktivkohlefilteranlagen gefiltert, die Schadstoffe und Schwebstoffe entfernen, bevor das Wasser in den öffentlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Dies bietet den Eigentümern nicht nur höchsten Reinigungsstandard, sondern auch Rechtssicherheit hinsichtlich der Gewässerschutzvorschriften und Umweltanforderungen.Nachhaltige Fassadenreinigung bedeutet für Fassadenklar „eine Methode zur Reinigung und Pflege von Fassaden, bei der die Bausubstanz langfristig erhalten bleibt und die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so gering wie möglich gehalten werden“. Diese Philosophie zieht sich durch das gesamte Leistungsspektrum – von der Analyse über die Reinigung bis hin zur Beratung zum Langzeitschutz. Kunden erhalten Empfehlungen für umweltfreundliche Beschichtungen, die neues Algen- und Mooswachstum verhindern und gleichzeitig das Mauerwerk „atmen“ lassen.„Wir legen großen Wert darauf, dass die Fassade nach der Reinigung nicht nur sauber ist, sondern nachhaltig geschützt bleibt – ohne die Umwelt zu belasten“, so Kryeziu.Das Unternehmen rät ausdrücklich davon ab, Hochdruckreiniger oder aggressive Säuren auf Naturstein- oder Holzfassaden einzusetzen. Stattdessen werden materialschonende Alternativsysteme wie Teleskoplanzen oder Trockeneisstrahler verwendet, die besonders schonend sind und dennoch gründlich reinigen.Zum Thema passende Reinigungstechniken sagt Fassadenklar: „Zu bevorzugen sind schonende Geräte wie Teleskoplanzen oder Trockeneisstrahler. Aggressive Hochdruckreiniger oder Sandstrahler sind nicht geeignet.“Die Pilotphase hat bereits viele positive Rückmeldungen bewirkt: Teilnehmer loben die hohe Wirksamkeit, die freundliche und professionelle Arbeitsweise der Teams und die Sorgfalt bei der Ausführung. Ein Eigentümer berichtet:„Dank der biozidfreien Reinigungsmittel von Fassadenklar ist unsere Fassade sauber und nachhaltig geschützt – und das ganz ohne Belastung für die Umwelt.“„Die Zusammenarbeit mit Fassadenklar hat unsere Erwartungen übertroffen. Das Team arbeitet sehr detailliert und mit großem Umweltbewusstsein“, ergänzt Reinigungsspezialistin Sandra Weber.Nach der Reinigung erhalten Eigentümer klare Empfehlungen zum Langzeitschutz, beispielsweise zu umweltfreundlichen Versiegelungen, die nicht nur die Sauberkeit bewahren, sondern auch das Raumklima positiv beeinflussen können.Fassadenklar warnt zudem vor den Risiken aggressiver Reinigungsmittel, die Fassaden schädigen, umweltschädlich sind und Gesundheitsgefahren bergen können. Außerdem fördern sie oft ein schnelleres Nachwachsen von Algen und Moos. Die nachhaltigen Methoden schützen somit auch die Gesundheit von Bewohnern und Umgebung. Das Angebot steht allen Eigentümern bundesweit offen . Die Fachteams sind erfahren und für alle Materialien und Gebäudetypen geschult, sodass auch denkmalgeschützte Fassaden oder große Gewerbeobjekte sicher und effektiv gereinigt werden können.„Wir arbeiten mit höchsten Standards und einem ganzheitlichen Umweltkonzept, um optimale Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Mensch, Fassade und Natur zu schützen“, so Kryeziu abschließend.Mit dieser Initiative setzt Fassadenklar einen wichtigen Impuls für die nachhaltige Modernisierung der deutschen Bauwirtschaft. Die Verfahren finden starken Zuspruch bei Immobilienbesitzern, Planern und Verwaltern und setzen neue Maßstäbe auch im gewerblichen Bereich.„Objektpflege funktioniert heute nur noch mit nachhaltigen Lösungen. Unsere kostenlose Probereinigung beweist, dass effektive Reinigung und Umweltschutz Hand in Hand gehen – deutschlandweit“, fasst der Leiter der technischen Entwicklung das Konzept zusammen.Durch die bundesweite Einführung des Programms schafft Fassadenklar einen neuen Standard für professionelle, nachhaltige Fassadenpflege. Diese ist kein Privileg mehr, sondern ein Angebot für alle: kostenfrei, kompetent und zukunftsorientiert.

Fassadenklar - Professionelle Fassadenreiniger

