Fassadenklar warnt vor Gesundheitsrisiken durch Vogelkot an Fassaden und startet kostenlose Probereinigung

Fassadenklar warnt vor gesundheitlichen Risiken durch Vogelkot an Fassaden und bietet kostenlose Probereinigung zum Schutz von Haus und Bewohnern.

STUTTGART, GERMANY, September 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Reinigungsunternehmen Fassadenklar weist eindringlich auf die wachsenden gesundheitlichen und baulichen Risiken durch Vogelkot an Hausfassaden hin. Neben optischen Beeinträchtigungen können die Hinterlassenschaften von Vögeln schwerwiegende Schäden an der Gebäudehülle verursachen und gesundheitliche Probleme bei den Bewohnern hervorrufen. Im Rahmen seiner Aufklärungsarbeit bietet Fassadenklar eine kostenlose Probereinigung an , um die Qualität seiner Dienstleistungen zu demonstrieren.Vogelkot ist nicht nur unansehnlich, sondern birgt auch ernsthafte Gesundheitsgefahren. Die darin enthaltenen Erreger wie Pilzsporen, Bakterien und Salmonellen können Allergien, Infektionen und Atemwegserkrankungen hervorrufen. Besonders betroffen sind immungeschwächte Personen, ältere Menschen und Kinder. Artian Kryeziu, Geschäftsführer von Fassadenklar, betont: „Wir erleben immer häufiger Beschwerden, die sich auf anhaltende Exposition gegenüber Vogelkot zurückführen lassen. Deshalb ist professionelle Reinigung von großer Bedeutung.“Neben gesundheitlichen Risiken entstehen durch den ätzenden Vogelkot auch Schäden an Fassadenmaterialien wie Putz, Stein und Farbe. Schäden, die unbehandelt bleiben, können zu kostenintensiven Sanierungen führen. Fassadenklar unterstreicht die Notwendigkeit eines frühzeitigen und professionellen Eingriffs, um die Bausubstanz zu schützen und den Wert der Immobilie zu erhalten. Das Unternehmen bietet eine kostenlose Probereinigung an , mit der Hausbesitzer die Wirksamkeit der schonenden Entfernung von Vogelkot testen können. „Wir wollen mit dieser Aktion zeigen, wie nachhaltig und materialschonend unsere Methoden sind,“ erläutert Kryeziu.Dabei verwendet Fassadenklar umweltfreundliche Reinigungsmittel, die nicht nur effektiv gegen Vogelkot wirken, sondern auch Flora und Fauna schonen. Fachgerechte Verfahren wie die Trockeneisreinigung kommen beispielsweise zum Einsatz, um selbst hartnäckige Rückstände ohne Beschädigungen zu entfernen.Neben der Reinigung spielt die Prävention eine zentrale Rolle. Das Unternehmen empfiehlt den Einsatz bewährter Vogelabwehrmaßnahmen wie Taubenspikes, vogelresistente Netze und elektronische Abschrecksysteme, um zukünftige Verschmutzungen effektiv zu verhindern. Diese Maßnahmen werden immer häufiger als tierschutzgerechte und nachhaltige Alternativen angesehen.Zahlreiche Kunden sind von der Qualität und Professionalität von Fassadenklar beeindruckt. So berichtete Regina Ostrower: „Wir – eine WEG in Berlin – haben unsere Hausfassade reinigen lassen. Die Kommunikation mit Fassadenklar klappte sehr gut, und das Ergebnis der Reinigung kann sich sehen lassen.“Auch Sebastian Wolter lobte das Unternehmen als „absolutes Top-Unternehmen mit Top Preis/Leistung, extrem freundlichem, professionellem Team, das sich vor allem um den Kunden bemüht. Der Chef packt selbst mit an.“Fassadenklar beantwortet häufige Kundenfragen zum Thema:Welche Krankheiten können durch Vogelkot ausgelöst werden?Ornithose, Salmonellose, Pilzinfektionen und Allergien zählen zu den häufigsten Erkrankungen, die durch Vogelkot übertragen werden können.Darf ich meine Fassade selbst reinigen?Kleine Verschmutzungen können selbst entfernt werden. Bei großflächigem oder hartnäckigem Befall empfiehlt Fassadenklar jedoch die Konsultation von Experten, um Fassadenschäden zu vermeiden.Sind Vogelkotschäden von der Gebäudeversicherung abgedeckt?In der Regel übernehmen Versicherungen keine Kosten für Vogelkotschäden. Eine genaue Prüfung der Versicherungspolicen ist ratsam.Was ist bei wiederholter Verschmutzung zu tun?Präventive Maßnahmen wie Taubenspikes, Netze oder bauliche Veränderungen an der Fassade sind empfehlenswert, um erneute Verschmutzungen zu verhindern.Wer trägt die Reinigungskosten bei Mietwohnungen?Üblicherweise sind Mieter für die Reinigung verantwortlich. Bei starkem Befall kann jedoch der Vermieter in die Pflicht genommen werden.Für Immobilieneigentümer ist die frühzeitige und professionelle Reinigung ein wichtiger Beitrag zum Werterhalt der Gebäude und zur Sicherung der Bewohnergesundheit. Fassadenklar empfiehlt eine individuelle Beratung und eine regelmäßige Kontrolle der Fassadenbeläge.Hausbesitzer werden dazu ermutigt, das kostenlose Probereinigungsangebot zu nutzen, um individuelle Beratung und zuverlässige Lösungen zu erhalten. Der frühzeitige Umgang mit Vogelkot sei ein entscheidender Beitrag zum Schutz von Gesundheit, Fassade und Immobilienwert.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vereinbarung einer Probereinigung finden Interessierte auf der Website von Fassadenklar . Das Unternehmen setzt damit ein wichtiges Zeichen zur nachhaltigen Gebäudepflege und zum Schutz vor den oft unterschätzten Folgen von Vogelkot an Fassaden.

