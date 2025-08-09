Röda-Dagar.se lanserar digital översikt över Sveriges helgdagar och arbetsfria dagar

Röda-Dagar.se is a Swedish website that helps people quickly find and understand all public holidays, red days and observances in Sweden, now and years into the future.

Röda-Dagar.se gör det enklare för privatpersoner och arbetsplatser att planera runt helgdagar, klämdagar och andra viktiga datum.

Jag letade efter ett enkelt sätt att se när man är ledig, när man kan ta långhelg, eller hur man bäst lägger upp sin semester. Det fanns inget som var både tydligt, snyggt och användarvänligt.” — Marcus Sjöberg

GöTEBORG, SWEDEN, August 9, 2025 / EINPresswire.com / -- En ny digital plattform, Röda-Dagar.se , har lanserats med målet att erbjuda en tydlig och tillgänglig översikt över Sveriges helgdagar, röda dagar och arbetsfria dagar. Tjänsten samlar information för flera år framåt och riktar sig till både privatpersoner och organisationer som behöver planera arbete och ledighet.Röda-Dagar.se presenterar datum, veckodagar och veckonummer för nationella helgdagar, samt markerar när arbetsfria dagar sammanfaller med helger eller skapar möjligheter till längre sammanhängande ledigheter. Plattformen lyfter även fram klämdagar, halvdagar och andra relevanta datum som kan påverka arbets- och semesterplanering.Plattformen täcker redan åren 2025–2040 och innehåller även korta beskrivningar av respektive helgdag. Informationen uppdateras löpande och är kostnadsfri att använda. Sajten är mobilanpassad för att vara lättillgänglig oavsett enhet.Om Röda-Dagar.seRöda-Dagar.se är en webbtjänst som samlar information om Sveriges helgdagar, röda dagar och arbetsfria dagar. Syftet är att underlätta planering av arbete, semester och ledighet genom tydliga kalendrar och lättillgänglig information. Webbplatsen är utvecklad och drivs av Marcus Sjöberg.

