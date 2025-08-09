Röda-Dagar.se lanserar digital översikt över Sveriges helgdagar och arbetsfria dagar
Röda-Dagar.se gör det enklare för privatpersoner och arbetsplatser att planera runt helgdagar, klämdagar och andra viktiga datum.
Röda-Dagar.se presenterar datum, veckodagar och veckonummer för nationella helgdagar, samt markerar när arbetsfria dagar sammanfaller med helger eller skapar möjligheter till längre sammanhängande ledigheter. Plattformen lyfter även fram klämdagar, halvdagar och andra relevanta datum som kan påverka arbets- och semesterplanering.
Plattformen täcker redan åren 2025–2040 och innehåller även korta beskrivningar av respektive helgdag. Informationen uppdateras löpande och är kostnadsfri att använda. Sajten är mobilanpassad för att vara lättillgänglig oavsett enhet.
Om Röda-Dagar.se
Röda-Dagar.se är en webbtjänst som samlar information om Sveriges helgdagar, röda dagar och arbetsfria dagar. Syftet är att underlätta planering av arbete, semester och ledighet genom tydliga kalendrar och lättillgänglig information. Webbplatsen är utvecklad och drivs av Marcus Sjöberg.
