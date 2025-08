'Boxes & Dreams' – un imn despre curajul sellerilor Amazon, lansat de CEO-ul român al intelliRANK

Marcel Marculescu, co-fondatorul intelliRANK, pune voce pe o piesă emoționantă dedicată milioanelor de antreprenori care vând pe Amazon

TIMISOARA, TIMIS, ROMANIA, August 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Cum sună viața unui antreprenor care își construiește visul vânzând produse online? Într-un gest artistic rar întâlnit în lumea afacerilor digitale, Marcel Marculescu , CEO-ul agenției românești intelliRANK , lansează “ Boxes & Dreams ”, prima piesă muzicală dedicată sellerilor de pe Amazon.Interpretată chiar de el, piesa este un tribut adus milioanelor de oameni care transformă cutii ambalate în visuri realizate. Lansarea oficială va avea loc pe 4 august 2025, iar lyric video-ul care însoțește piesa cu versurile sale motivaționale, este deja disponibil pe YouTube:“Fiecare produs vândut online are în spate o poveste. Un vis. O familie. Muncă nenumărată. Prin Boxes & Dreams am vrut să vorbesc despre partea nevăzută a acestei lumi: efortul, nesiguranța, ambiția, dar și libertatea pe care ți-o dă un business creat de la zero. Este, în esență, povestea fiecărui seller care a avut curajul să înceapă.”— Marcel Marculescu, CEO intelliRANKintelliRANK este o agenție românească ce activează cu succes pe piața internațională, specializată în marketing pentru sellerii Amazon. De la lansarea sa, a devenit un partener-cheie pentru mii de branduri care vor să se facă remarcate într-un ecosistem extrem de competitiv.“Boxes & Dreams” nu este doar o piesă. Este un manifest muzical care vorbește despre realitatea unui ecosistem de business global, de la primele review-uri la primele vânzări mari, de la cutiile ambalate pe holurile unui apartament până la libertatea financiară.📌 Despre piesă:- Titlu: Boxes & Dreams- Artist: Marcel Marculescu- Lansare oficială: 4 august 2025- Videoclip YouTube: https://youtu.be/COrIetQNwEg - Gen: Rap / emoțional / antreprenorial- Mesaj: Lupta, ambiția și visurile sellerilor Amazon

