La División de Recursos Hídricos del NCDEQ celebrará una audiencia pública sobre el impacto en la calidad del agua de la ampliación del gasoducto propuesta por Transco

La División de Recursos Hídricos (DWR) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte celebrará audiencias públicas los días 2 y 4 de septiembre para aceptar comentarios del público sobre los impactos en la calidad del agua de Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC (Transco), conocido como Proyecto de Mejora del Suministro del Sureste. Información de la audiencia pública

Cuándo: 6 p. m., 2 de septiembre de 2025

Dónde: Edificio de Tecnologías Avanzadas del Rockingham Community College Auditorio, 560 County Home Road, Wentworth, N.C., 27375

Registro: a las 5:30 p. m. comienza el registro para hablar en la reunión. Información de la audiencia pública

Cuándo: 6 p. m., 4 de septiembre de 2025

Dónde: Kernersville Municipal Council Chambers, 134 East Mountain Street, Kernersville, N.C., 27284

Registro: a las 5:30 p. m. comienza el registro para hablar en la reunión. Transco solicitó a la DWR una Certificación individual de la calidad del agua de la Sección 401 de la Ley de Aguas Limpias, una autorización de amortiguación ribereña de Jordan Lake y una autorización de amortiguación ribereña de Randleman Lake en relación con la construcción propuesta del Proyecto de Mejora del Suministro del Sureste (SSEP): solicitud. El proyecto es una propuesta de ampliación de un gasoducto de transporte de gas existente. En Carolina del Norte, el proyecto propone la construcción de aproximadamente 4.4 millas de tuberías de 42 pulgadas de diámetro en el condado de Rockingham, lo que se conoce como el bucle Eden. Además, el proyecto incluye la construcción de aproximadamente 24.1 millas de tuberías de 42 pulgadas de diámetro en los condados de Guilford, Forsyth y Davidson, conocidas como el bucle de Salem. El proyecto también incluye modificaciones en el compresor existente y otras instalaciones en los condados de Davidson, Cleveland, Iredell, Lincoln y Gaston dentro de Carolina del Norte que, según la solicitud, no afectan a las aguas jurisdiccionales ni a las zonas ribereñas reguladas por el estado. A lo largo de la ruta de la tubería en Carolina del Norte, el proyecto de tubería propuesto impactaría temporalmente 8,100 pies lineales (1.5 millas) de arroyos jurisdiccionales intermitentes y perennes, y 11.2 acres de 404 humedales jurisdiccionales relacionados con la construcción. Se propone la instalación de dos grandes cruces de arroyos y uno de aguas abiertas por debajo de las aguas superficiales mediante los métodos de perforación horizontal dirigida o perforación convencional. Además, se evitarán dos arroyos más pequeños por ser adyacentes a cruces de carreteras con perforadoras direccionales horizontales o perforadoras convencionales. Este tipo de instalación evita los impactos en las aguas superficiales. En todos los lugares, Transco propone que, una vez finalizada la construcción, la superficie del suelo, los arroyos y los humedales se restauren lo más cerca posible de su estado anterior a la construcción. Los proyectos que requieren un permiso de la Sección 404 de la Ley de Aguas Limpias del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. también deben recibir una Certificación 401 de calidad del agua del estado para que el permiso federal sea válido. La certificación 401 debe evaluar si la propuesta cumpliría las normas estatales de calidad del agua y si el proyecto ha evitado o minimizado los impactos en las aguas superficiales o los humedales, entre otras consideraciones. Para que un proyecto reciba una certificación, debe cumplir los siguientes criterios: El proyecto minimiza los impactos adversos sobre las aguas superficiales y los humedales basándose en la consideración de la topografía existente, la vegetación, los recursos piscícolas y faunísticos y las condiciones hidrológicas.

El proyecto no provoca la degradación de las aguas subterráneas o superficiales.

El proyecto no da lugar a impactos secundarios o indirectos que causen o vayan a causar una violación de las normas de calidad del agua aguas abajo.

El proyecto prevé la sustitución de los impactos permanentes mediante la mitigación. Las autorizaciones de amortiguación ribereña son necesarias ya que el proyecto propuesto afectaría a arroyos situados en las cuencas hidrográficas de Jordan Lake y Randleman Lake. Carolina del Norte tiene normas que exigen la existencia de zonas de amortiguación ribereñas, o vegetación, a una cierta distancia de todos los arroyos y cursos de agua que desembocan en estos lagos para protegerlos como fuentes de agua potable. Además de intervenir en la audiencia pública, el público también puede enviar sus comentarios por correo postal o electrónico. La DWR debe recibir los comentarios por escrito antes de las 5 p. m. del 6 de octubre. Envíe sus comentarios por escrito utilizando este enlace con el proyecto nº 20240801; versión 2): enlace para comentarios públicos. También podrán presentarse comentarios escritos por correo postal a: Samantha Wooten, 401 Permitting, 1617 Mail Service Center, Raleigh, NC, 27699-1617. Los comentarios del público también pueden enviarse dejando un mensaje de voz en el 919-707-8495. Los comentarios recibidos sobre el permiso serán considerados como parte de la decisión sobre la solicitud de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Sesiones 2023-137. La solicitud, los materiales relacionados y el borrador del perfil comunitario están disponibles en línea: expediente del permiso.

