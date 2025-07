Wolfeye Presenta Software De Monitoreo Remoto En Vivo Para Empresas Y Educación En América Latina

Nueva solución basada en Windows permite a empresas y escuelas monitorear múltiples computadoras en vivo desde un panel central, con soporte completo en español

FRANKFURT, HESSEN, GERMANY, July 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Wolfeye, empresa tecnológica con sede en Fráncfort, anunció el lanzamiento de su nuevo software de monitoreo remoto, diseñado para brindar a las organizaciones la capacidad de supervisar múltiples computadoras en vivo y en tiempo real. El software, ya disponible para empresas e instituciones educativas en toda Latinoamérica, permite a los administradores ver la actividad de la pantalla desde cualquier dispositivo con un navegador de internet, lo que ayuda a abordar las necesidades de productividad y seguridad.Diseñado específicamente para computadoras Windows, Wolfeye ofrece un panel centralizado para ver remotamente las pantallas de toda la organización. El software es especialmente relevante para empresas que buscan supervisar la actividad de sus empleados, ya sea remotos o presenciales, así como para escuelas y universidades que buscan garantizar la participación de los estudiantes durante las horas de clase.“Reconocimos la necesidad de una forma sencilla y segura de observar la actividad de las computadoras sin interrumpir los flujos de trabajo”, afirmó Ángel González Gómez, fundador de Wolfeye. Nuestra solución ayuda a propietarios de empresas, educadores y equipos de TI a supervisar los sistemas de forma responsable y en tiempo real, con visibilidad completa desde cualquier lugar del mundo.Cómo Funciona El SistemaUna vez instalado en cada ordenador, Wolfeye permite la visualización remota de la pantalla a través de un panel seguro. Los usuarios pueden optar por archivar la actividad de la pantalla o habilitar el historial automático de capturas de pantalla para su revisión. Estas funciones se pueden activar previa solicitud y también están disponibles durante el periodo de prueba. Cabe destacar que el software se inicia automáticamente con Windows y funciona de forma invisible, lo que minimiza las interrupciones para los usuarios finales.La aplicación de Wolfeye está diseñada para varios casos de uso comunes:Supervisión de empleados: Observar el uso del ordenador durante el horario laboral para verificar la productividad.Supervisión educativa: Supervisar la participación de los estudiantes en tiempo real durante las clases presenciales.Verificación de acceso: Identificar el uso no autorizado de sistemas y dispositivos.Disponibilidad y soporte localWolfeye ya está disponible para su implementación en Latinoamérica, con el apoyo de un equipo dedicado en español disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar con la implementación y atender consultas. El software cumple con las normas regionales de privacidad de datos y ofrece funciones opcionales de registro y almacenamiento, de conformidad con las políticas laborales y educativas.Para obtener más información sobre Wolfeye o solicitar acceso, visite https://wolfeye.de Sobre El FundadorÁngel González Gómez, con sede en Fráncfort, Alemania, fundó Wolfeye en 2023 para abordar la creciente demanda de herramientas flexibles de monitorización remota de ordenadores. Su visión se basó en las necesidades de empresarios y educadores que buscaban soluciones de supervisión eficaces en un entorno cada vez más digital.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.