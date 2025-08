ScaleReady 宣布授予优基科技 G-Rex® 资助 圣保罗市，美国明尼苏达州，2025年8月6日

优基科技 ScaleReady

ScaleReady 与 Wilson Wolf Manufacturing、Bio-Techne Corporation 和 CellReady 合作,宣布向 Xellera 优基科技 颁发 15万 美元的 G-Rex® 资助,用于建立高效的 cGMP 标准 G-Rex® NK 自然杀伤细胞生产平台。

中华人民共和国香港特别行政区, HONG KONG, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Wilson Wolf Manufacturing 、Bio-Techne Corporation 和 CellReady 合作,宣布向 Xellera Therapeutics 优基科技 颁发 15万 美元的 G-Rex资助,用于建立高效的 cGMP 标准 G-RexNK 自然杀伤细胞生产平台。自然殺傷細胞疗法是免疫肿瘤学领域快速增长的组成部分之一,能够为多种实体瘤、血液恶性肿瘤和病毒感染提供即取即用的治疗选择。其天然的细胞毒性、较低的移植物抗宿主病(GvHD)风险,以及可从健康供体中获取细胞的潜力,使 自然杀伤细胞成为可扩展异体疗法的理想基础。优基科技 首席执行官 Camie Chan 博士 表示:“作为香港首家获批生产临床级 CAR-T 疗法并建立 iPSC细胞库的公司,优基科技 在先进治疗生产方面已构建出坚实的基础。” “这一由 ScaleReady G-Rex资助支持的 自然杀伤细胞NK 项目标志着我们 合同研发生产机构 服务平台的战略扩展。”G-Rex平台兼具纵向扩展与横向扩展的灵活性,实现了从工艺开发到符合 GMP 标准的临床和商业化生产的无缝转化。通过该资助项目,优基科技 将整合一种无饲养细胞、无异种成分、封闭系统的 自然杀伤细胞NK生产工艺——可在数天内大量制造数十亿个细胞,以满足对可扩展异体免疫疗法日益增长的需求。作为一家全面整合的多产品 合同研发生产机构,优基科技 致力于为客户提供最先进的技术和服务选项。此次扩展至 自然杀伤细胞NK 的制造领域,基于优基科技在CAR-T和iPSC技术方面的既有专业经验 再次见证了 优基科技 在平台扩展的承诺。公司的使命是为 CGT 创新者提供可扩展、高质量的制造解决方案,覆盖自体和异体模式,拓展亚太地区对变革性疗法的可及性。优基科技 将利用其在香港获许可的 GMP 设施,建设专门的 自然杀伤细胞NK 生产基础设施。该平台将支持客户项目从早期开发直至商业化准备,符合监管要求并与全球生产标准接轨。ScaleReady 商务总监 Josh Ludwig 表示:“我们很高兴向 优基科技 颁发 G-Rex资助——这是我们在香港的首个项目,”“这一合作体现了全球创新者生态系统的不断发展,他们正在利用 G-Rex平台推动实用、经济高效的 CGT 生产。我们期待与 优基科技 一同加快亚太地区及全球先进细胞疗法的可及性。”.有关G-Rex资助计划的更多信息,请联系 info@scaleready.com关于 优基科技优基科技 是香港首家获得 CAR-T 治疗制造许可的 合同研发生产机构。作为先进治疗制造领域的区域领导者,优基科技 还设立了东南亚首个 iPSC 细胞库,为异体细胞治疗提供可扩展、即取即用的解决方案。专注于亚太地区细胞及基因修饰细胞疗法(CGT)的生产,优基科技 提供一站式服务,包括工艺开发、技术转移、分析方法开发与测试、GMP 生产、质量保障和法规咨询。优基科技 致力于推动细胞及基因修饰细胞疗法的创新,加速变革性疗法的成长和商业化,拓展整个地区对改变生命治疗的可及性。有关优基科技合同研生产机构服务的咨询或合作机会,请联系William Cheung高级副总裁,企业融资及发展william.cheung@xelleratherapeutics.com+852-2618-3356关于 ScaleReadyScaleReady 为细胞及基因修饰细胞疗法(CGT)领域提供以 G-Rex 为核心的生产平台,使全球 CGT 药品开发和制造变得更加实用、灵活、可扩展且经济高效。目前已有超过 800 家组织采用 G-Rex 生产平台,其药品用于约 50% 的 CGT 临床试验,以及 5 款已获商业批准的 CGT 药品。依赖 ScaleReady 专业知识的 CGT 企业,在走向商业化的过程中可节省数年时间及数百万美元成本。如需了解 ScaleReady G-Rex资助项目的更多信息,请联系 info@scaleready.com。关于 Wilson Wolf ManufacturingWilson Wolf(www.wilsonwolf.com)致力于简化细胞及基因修饰细胞(CGT)疗法的研究、工艺开发和生产。其可扩展的 G-Rex 技术被广泛应用于全球 CGT 领域,从基础研究到商业药品生产。Wilson Wolf 的使命是“一台 G-Rex设备,为癌症患者带来希望”。关于 Bio-Techne CorporationBio-Techne Corporation(纳斯达克代码:TECH)是一家全球生命科学公司,为研究与临床诊断单位 提供创新工具和生物活性试剂。Bio-Techne 与 Wilson Wolf 合作,专为 G-Rex生物反应器打造培养基和细胞因子等产品,采用适用于高通量封闭系统生产的定制包装。更多信息请浏览 https://www.bio-techne.com 或通过 Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube 等社交平台关注公司。联系人:David Clair,投资者关系与企业发展副总裁david.clair@bio-techne.com612-656-4416关于 CellReady LLCCellReady 是全球首家也是唯一专注于 G-Rex 技术的合同开发与生产组织,专门从事基于 G-Rex 的细胞及基因修饰细胞疗法开发与制造。公司提供广泛服务,支持这些疗法的开发与商业化。CellReady 的使命是“每次一套 G-Rex程序,为癌症患者带来希望”。

