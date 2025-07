بيتزا هت وأمريكانا للمطاعم تطلقان أول فرع في البحرين يُدار من قبل أشخاص من ذوي العزيمة

صورة جماعية خلال حفل الافتتاح لفريق عمل شركة أمريكانا للمطاعم وبيتزاهت كرت ساين وسمايل

MANAMA, BAHRAIN, July 31, 2025 / EINPresswire.com / -- • أول فرع لبيتزا هت في البحرين يُدار من قبل فريق من ذوي العزيمة من فئة الإعاقة السمعية والكلامية، يشكّل محطة جديدة في مسار التوظيف الشامل في المنطقة• الفرع جزء من مبادرة "فرصة للجميع" التي أطلقتها بيتزا هت (Yum! Brands) بالتعاون مع أمريكانا للمطاعم بهدف توفير فرص عمل عادلة ومستدامة لأصحاب الهمم.• تقديم بطاقة "ساين & سمايل" لتشجيع العملاء على التفاعل باستخدام لغة الإشارة وتعزيز بيئة تواصل شاملة.منامة، 30 يوليو 2025: أعلنت بيتزا هت وأمريكانا للمطاعم عن افتتاح أول فرع من نوعه في البحرين يُدار من قبل فريق من ذوي العزيمة من فئة الإعاقة السمعية والكلامية. ويأتي هذا الفرع ضمن إطار مبادرة "فرصة للجميع"، الهادفة إلى بناء بيئات عمل داعمة وشاملة لأصحاب الهمم في مختلف أنحاء المنطقة.وقد خضع أعضاء الفريق في الفرع الجديد لتدريبات مكثفة في مجالات إعداد الطعام وخدمة العملاء والضيافة، بدعم من مشرفين ومديرين مدرّبين على استخدام لغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة، لضمان سير العمليات اليومية بكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.وفي إطار التزامها بخلق بيئة ترحب بالجميع، أطلقت أمريكانا للمطاعم بطاقة "ساين & سمايل" – أداة تفاعلية تتضمن عبارات رئيسية بلغة الإشارة، تهدف إلى تشجيع التفاعل مع العملاء وتعزيز جسور التواصل بين فريق العمل والزوار.وقال شيلدون ويليامز، المدير العام لبيتزا هت في أمريكانا للمطاعم:"هذا الافتتاح لا يقتصر على كونه إطلاق فرع جديد، بل هو خطوة نحو إعادة صياغة مفهوم الشمولية في قطاعنا. نحن لا نقدم وظائف فقط، بل نبني مسارات مهنية ومجتمعات قائمة على البهجة المشتركه بالطعام، حيث يجد الجميع مكانًا لهم."ويأتي هذا الإنجاز دعماً لرؤية البحرين 2030 والاستراتيجية الوطنية لذوي العزيمة، واللتين تركزان على الدمج الاقتصادي وتكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.من جهتها، قالت أياندا موروباني – مديرة شؤون الأفراد والثقافة في بيتزا هت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:" بيتزا هت شركة تضع الإنسان في جوهر أولوياتها، وتسعى لإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. ونحن فخورون بدعم هذه التي تمكّن ذوي العزيمة من فرص عمل عادلة ومستدامة."تواصل مبادرة "فرصة للجميع"، بقيادة مشتركة بين أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت، التوسع على مستوى المنطقة، انطلاقًا من إيمان مشترك بأن بناء مجتمعات مزدهرة يبدأ بتمكين كل فرد ليشعر بالانتماء، ويُتاح له المجال ليشارك ويُبدع ويحقق النجاح

