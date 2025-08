ScaleReady 頒發 G-Rex® 資助予優基科技 , 聖保羅市，美國明尼蘇達州， 2025年8月6日

優基科技 ScaleReady

中華人民共和國香港特別行政區, HONG KONG, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Wilson Wolf Manufacturing 、Bio-Techne Corporation 及 CellReady 合作,今日宣布向 優基科技 頒發 15 萬美元的 G-Rex資助,以支持建立高效的 cGMP 標準 G-Rex為核心的自然殺傷細胞(NK)生產平台自然殺傷細胞療法是免疫腫瘤學領域快速增長的治療種類之一,為多種實體瘤、血液惡性腫瘤及病毒感染提供即取即用的治療方案。其先天細胞毒性、較低的移植物抗宿主病(GvHD)風險,以及能從健康供體取得細胞的潛力,使 NK 細胞成為可擴展異體療法的理想基礎。自然殺傷細胞療法是免疫腫瘤學領域快速增長的治療種類之一,為多種實體瘤、血液惡性腫瘤及病毒感染提供即取即用的治療方案。其先天細胞毒性、較低的移植物抗宿主病(GvHD)風險,以及能從健康供體取得細胞的潛力,使 NK 細胞成為可擴展異體療法的理想基礎。優基科技首席執行官 Camie Chan 博士 表示:「作為香港首家獲准製造臨床級 CAR-T 療法並建立 iPSC細胞庫的公司,優基科技已在先進療法製造領域建立堅實基礎。此次由 ScaleReady 提供 G-Rex資助支持的 自然殺傷細胞項目,標誌著我們一站式研發和生產機構 (CDMO) 服務平台的重要戰略擴展。」G-Rex平台兼具縱向與橫向擴展彈性,使流程開發能無縫銜接 GMP 標準的臨床及商業化製造。憑藉該資助,優基科技將整合無飼養細胞、無異種成分且封閉系統的 自然殺傷細胞製造流程,能在數天內生產數十億細胞,滿足日益增長的可擴展異體免疫療法需求。作為全方位整合的多產品一站式研發和生產機構,優基科技承諾為客戶提供最先進的技術和服務。此擴展至 自然殺傷細胞製造領域,再次證明 優基科技在 CAR-T 和 iPSC 技術上的專業基礎與平台擴展的決心。公司使命是為細胞與基因治療(CGT)創新者提供可擴展且高品質的製造方案,涵蓋自體與異體模式,拓展亞太地區變革性療法的可及性。優基科技將利用獲香港許可的 GMP 設施,建構專用的 NK 細胞生產基礎設施。該平台將支援客戶項目從早期研發到商業準備,符合監管要求並遵從全球製造標準。ScaleReady 商務總監 Josh Ludwig 表示:「我們非常高興首次在香港向優基科技頒發 G-Rex資助,」「這項合作體現了增長中的全球生態系統創新者利用 G-Rex平台推動實用且性價比高 CGT 製造。我們期待與優基科技攜手,加速先進細胞療法在亞太及全球的可及性。」如需了解 G-Rex資助計劃更多資訊,請聯繫 info@scaleready.com。關於優基科技優基科技是香港首家取得 CAR-T 療法製造許可的 一站式研發和生產機構,為先進療法製造領域的區域領導者,並建立東南亞首個 iPSC細胞庫,提供可擴展及即取即用的異體細胞療法方案。專注於亞太區細胞及基因修飾細胞療法(CGT)製造,涵蓋流程開發、技術轉移、分析方法開發與測試、GMP 製造、質量保證與法規諮詢,優基科技提供一站式服務。優基科技致力推動細胞及基因修飾細胞療法的創新,加快變革性療法的成長與商業化,擴大整個區域對改變生命的治療的可及性。如有關優基科技 一站式研發和生產機構 服務的諮詢或合作機會,請聯繫William Cheung 高級副總裁,企業融資及發展william.cheung@xelleratherapeutics.com+852-2618-3356關於 ScaleReadyScaleReady 提供 G-Rex 為核心的製造平台,賦能全球細胞及基因修飾細胞療法 (CGT) 藥品開發和製造,實現最實用、靈活、可擴展及經濟的 CGT 產品開發製程。目前超過 800 家組織使用 G-Rex 平台,涵蓋約 50% CGT 臨床試驗與 5 款獲商業批准藥物。憑藉豐富專業知識,ScaleReady 助力 CGT 企業大幅縮短研發時間、節省數百萬美元資金。如需了解 ScaleReady G-Rex資助計劃詳情,請聯繫 info@scaleready.com。關於 Wilson Wolf ManufacturingWilson Wolf https://www.wilsonwolf.com 致力簡化細胞及基因修飾細胞療法(CGT)研究、流程開發與生產。其可擴展的 G-Rex 技術廣泛應用於全球 CGT 領域,涵蓋基礎研究至商業藥品生產。 Wilson Wolf 的使命是「以每一次用 G-Rex設備,為癌症患者帶來希望」。關於 Bio-Techne CorporationBio-Techne Corporation(納斯達克代碼:TECH)是一家全球生命科學公司,為研究及臨床診斷社群提供創新工具及生物活性試劑。Bio-Techne 與 Wilson Wolf 合作,專為 G-Rex生物反應器打造培養基與細胞因子等產品,採用符合高通量封閉系統製造的定制包裝。更多資訊請瀏覽 https://www.bio-techne.com 或關注 Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube 等社交平台。聯絡人:David Clair,投資者關係及企業發展副總裁david.clair@bio-techne.com612-656-4416關於 CellReady LLCCellReady 為全球首家且唯一專注於 G-Rex 技術的一站式研發和生產機構(CDMO),專門從事 G-Rex 基礎的細胞及基因修飾細胞療法開發與製造,並提供全方位支援,來支持這些療法的開發和商業化CellReady 的使命是「每一次用G-Rex製程,為癌症患者帶來希望」。

