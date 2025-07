Da Vinci Labs mène le tour d’amorçage de MS4ALL, la start-up qui révolutionne la simulation moléculaire

Da Vinci Labs annonce sa prise de participation en tant qu'investisseur principal dans le tour d'amorçage de MS4ALL

MS4ALL s’attaque à un enjeu environnemental majeur : les PFAS, c'est une solution précieuse pour accélérer la recherche autour de leurs dégradations et des différentes solutions de traitements” — Xavier Aubry, Directeur Général du Da Vinci Labs

TOURS, FRANCE, July 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Da Vinci Labs, acteur engagé dans le soutien aux start-ups deeptech à impact positif, annonce sa prise de participation en tant qu’investisseur principal dans le tour d’amorçage de MS4ALL, spin-off du CNRS et de l’Université d'Orléans qui développe une plateforme innovante de simulation basée sur la dynamique moléculaire.Ce tour d’amorçage, d’un montant total de 400 000 €, est également soutenu par le fonds d’amorçage de la Région Centre-Val de Loire, opéré par UI Investissement.La plateforme de MS4ALL permet de simuler l’ensemble du cycle de vie d’un matériau — de sa création à sa dégradation — en un temps considérablement réduit et à moindre coût comparé à une démarche expérimentale classique.MS4ALL s’attaque à un enjeu environnemental majeur : les PFAS, ces "polluants éternels" présents dans des milliers de produits de consommation courante. Leur détection, leur élimination et la compréhension de leurs sous-produits de dégradation représentent aujourd’hui un défi urgent pour la recherche et pour l’industrie.MS4ALL permet d’accélérer l’identification des mécanismes de dégradation des PFAS et d’évaluer différentes solutions de traitement, contribuant ainsi à faire émerger des approches plus efficaces, plus rapides et mieux maîtrisées: une solution précieuse pour les ingénieurs et chercheurs dans les secteurs des matériaux et de l’environnement.« La création de MS4ALL est le fruit d’un long travail de maturation porté par le Service Partenariat Grand Campus du CNRS et de l’Université d’Orléans, l’office de transfert de technologie C-VaLo, ainsi que le dispositif TT Booster de la Technopole d’Orléans au Lab’O» précise Xavier Aubry, Directeur Général du Da Vinci Labs. « Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre cette dynamique en apportant un soutien financier et opérationnel à la start-up, afin d’accélérer son développement et son impact au service de la transition environnementale. MS4ALL est la deuxième start-up de la région dans laquelle nous investissons.»Au-delà de l’investissement, MS4ALL intègre également le programme d’accélération deeptech de Da Vinci Labs, qui vise à structurer l’innovation, consolider les fondamentaux technologiques et valider la stratégie de start-ups à fort potentiel.A propos de MS4ALLFondé en octobre 2023 pour valoriser le savoir-faire du laboratoire GREMI, unité mixte du CNRS et de l’Université d'Orléans dans le domaine de la simulation moléculaire, MS4ALL se consacre au développement d’une plateforme de cas d'usage de simulation moléculaire avec l'application MS4Nature qui adresse la dégradation des micropolluants (PFAS) et MS4Materials pour la création de nouveaux matériaux durables. Depuis sa création, la société est reconnue pour son expertise dans le domaine de la simulation moléculaire et fournit des prestations de service à des clients comme SUEZ ou Safran.A propos de Da Vinci LabsDa Vinci Labs est un incubateur de technologies inspiré par l’héritage interdisciplinaire de Léonard de Vinci. Sa mission : relever de manière compétitive les grands défis environnementaux en accompagnant l’émergence des futurs leaders de la deeptech dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l’intelligence artificielle et la biologie synthétique. Pour concrétiser cette ambition, Da Vinci Labs soutient activement la création et le développement de start-ups innovantes en région Centre-Val de Loire.

