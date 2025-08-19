Submit Release
La cocina española encuentra su espacio en la Ciudad de México a través de restaurantes en Polanco

Amaral restaurante en Polanco

Amaral, restaurante en Polanco, combina cocina española tradicional, vinos selectos y un ambiente elegante en el corazón de la CDMX.

MEXICO CITY , MEXICO, August 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- La gastronomía española, reconocida por su énfasis en el encuentro, la sobremesa y el disfrute, ha logrado traspasar fronteras y establecerse en la Ciudad de México. En barrios como Polanco, varios restaurantes en Polanco reproducen la tradición ibérica con recetas auténticas y un enfoque cultural que va más allá de la comida.

La propuesta española en la ciudad incluye desde tapas y arroces, permitiendo a los comensales experimentar los sabores y técnicas de distintas regiones de España. Los platillos buscan recrear la esencia mediterránea, integrando ingredientes frescos y técnicas clásicas que conectan a los visitantes con la cultura culinaria del país europeo en un restaurante en Polanco.

Entre los espacios que reflejan esta tendencia, Amaral, ubicado dentro del hotel Presidente InterContinental en Campos Elíseos, ofrece un ejemplo de cómo los restaurantes en Polanco pueden integrar tradición, ambiente y atención al detalle. Su menú incluye entradas como pulpo a la gallega y gazpacho andaluz, platos principales como arroz caldoso de camarón y pescado a la bilbaína, y postres clásicos como crema catalana y churros con chocolate.

Además de la comida, la experiencia gastronómica se completa con un ambiente que facilita la convivencia y la sobremesa, destacando la iluminación, el diseño y la disposición de los espacios. Esto refleja cómo la cocina española no solo se aprecia por su sabor, sino también por la manera en que fomenta la interacción y el disfrute compartido.

El auge de la gastronomía española en Polanco evidencia la demanda de experiencias culinarias auténticas que combinan tradición y adaptabilidad, consolidando a la Ciudad de México como un destino donde la cultura gastronómica internacional puede disfrutarse sin salir del país.

