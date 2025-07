Panadería en Polanco combina pan de masa madre y pastelería artesanal con toque europeo

Panadería en Polanco restaurante Lilou

Panadería en Polanco destaca por su pan de masa madre y pastelería artesanal, elaborados con técnicas clásicas y sabores únicos.

MEXICO CITY , MEXICO, July 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Hay mañanas que merecen un pan recién salido del horno, una taza de café bien preparado y un espacio donde el día pueda comenzar con calma. Si buscas una panadería en Polanco , el restaurante Lilōu es una opción que convierte esa idea en una realidad.Lilōu: Restaurante y panadería en PolancoAdemás de su carta de desayunos, comidas y cenas, el restaurante funciona como una panadería y pastelería artesanal a pie de calle. Desde muy temprano, es posible sentarse a disfrutar o llevar a casa alguno de sus panes horneados al momento.Croissant de almendra: Un clásico elevado a lo sublimeCrujiente por fuera, suave por dentro y con ese toque de crema de almendra que lo vuelve irresistible. El croissant de almendra es una joya de esta panadería: dorado, generoso y perfectamente equilibrado entre lo hojaldrado y lo dulce.Kouign-Amann: El placer caramelizado que no sabías que necesitabasOriginario de Bretaña, este panecillo de nombre difícil, pero de sabor reconocible es una de las estrellas de Lilōu. El kouign-amann tiene capas de masa laminada con un corazón suave y una costra caramelizada que se rompe al primer bocado.Chocolatín: Una pausa con sabor a infancia y sofisticaciónTambién conocido como pain au chocolat, este hojaldre con chocolate es el acompañante ideal para un espresso. En Lilōu, su preparación logra un equilibrio perfecto: masa ligera, capas definidas y un centro cálido de chocolate que reconforta.Pan de masa madre: Sencillez con profundidad de saborEl pan de masa madre de Lilōu se hornea con paciencia, técnica y respeto por los procesos naturales. Su corteza dorada y crujiente contrasta con una miga húmeda, de sabor ligeramente ácido, que combina a la perfección con mantequilla, mermeladas o incluso solo.Cruffin de higo: Creatividad desde la primera mordidaEntre croissant y muffin, nace el cruffin, un invento contemporáneo que este restaurante transforma en una pieza deliciosa. Su versión de higo destaca por su textura aireada y su relleno sutilmente dulce, ideal para quienes buscan probar algo distinto, sin perder lo artesanal.Concha de café: Tradición mexicana con elegancia europeaLilōu rinde homenaje al pan mexicano por excelencia con su concha de café, una pieza esponjosa cubierta con una costra crujiente sabor café. Refinada pero cercana, es la elección perfecta para quienes aman lo clásico con un pequeño giro diferente.Pan y, por supuesto, café para acompañarCada panecillo encuentra su pareja ideal en una bebida bien preparada. Lilōu ofrece desde espresso y cappuccino, hasta tés como el Earl Grey o el Sencha, que consiguen maridar sabores y resaltar cada nota del pan de tu preferencia.¿Buscas una forma diferente de comenzar el día y al mismo tiempo consentirte con aromas y sabores deliciosos? Lilōu es ese lugar donde el pan, el café y el ambiente hacen que cualquier mañana se vuelva única. ¡Visítalo ya!

