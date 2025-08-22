The Sweetwater Shallows are Dropping a New Single
'Trouble’s Gonna Find Me' is a raw mix of vintage rock and modern storytelling that captures the spirit of restless hearts.
𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝗅𝖾𝖽 𝖻𝗒 𝖩𝗈𝗁𝗇 𝖲𝗈𝖼𝗋𝖺𝗍𝖾𝗌 𝖯𝖺𝗉𝖺𝗂𝗈𝖺𝗇𝗇𝗈𝗎, 𝗉𝗋𝗈𝗎𝖽𝗅𝗒 𝖺𝗇𝗇𝗈𝗎𝗇𝖼𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗎𝗉𝖼𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗂𝗇𝗀𝗅𝖾, '𝖳𝗋𝗈𝗎𝖻𝗅𝖾’𝗌 𝖦𝗈𝗇𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝖽 𝖬𝖾'. 𝖳𝗁𝗂𝗌 𝗇𝖾𝗐 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗇𝖾𝗅𝗌 𝗏𝗂𝗇𝗍𝖺𝗀𝖾 𝗋𝗈𝖼𝗄 𝗀𝗋𝗂𝗍 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝖺 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝗅𝖾𝗇𝗌, 𝖽𝖾𝗅𝗂𝗏𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖺 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗒 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗋𝖾𝗌𝗈𝗇𝖺𝗍𝖾𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗋𝖾𝗌𝗍𝗅𝖾𝗌𝗌 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗉𝗂𝗋𝗂𝗍𝗌. 𝖳𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄 𝗈𝗉𝖾𝗇𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝗁𝖺𝗎𝗇𝗍𝗂𝗇𝗀, 𝖺𝗍𝗆𝗈𝗌𝗉𝗁𝖾𝗋𝗂𝖼 𝗉𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗋𝗂𝖿𝖿 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗌𝖾𝗍𝗌 𝖺 𝗆𝗈𝗈𝖽𝗒 𝗍𝗈𝗇𝖾 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝗎𝗇𝖿𝗈𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇𝗍𝗈 𝖺 𝖿𝗎𝗅𝗅-𝖻𝗈𝖽𝗂𝖾𝖽 𝗌𝗈𝗎𝗇𝖽𝗌𝖼𝖺𝗉𝖾 𝗅𝖺𝗒𝖾𝗋𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖽𝗒𝗇𝖺𝗆𝗂𝖼 𝗀𝗎𝗂𝗍𝖺𝗋𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗋𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖽𝗋𝗎𝗆𝗌. 𝖳𝗁𝖾 𝗋𝖺𝗐𝗇𝖾𝗌𝗌 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗍𝗎𝗋𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖻𝖾𝗍𝗐𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗎𝗅𝗇𝖾𝗋𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗋𝖾𝗌𝗂𝗅𝗂𝖾𝗇𝖼𝖾. 𝖳𝗁𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄𝗌 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗎𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗅 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗋𝗂𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗈𝖿 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗋𝗈𝗇𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖽𝗂𝖿𝖿𝗂𝖼𝗎𝗅𝗍𝗒 𝗁𝖾𝖺𝖽-𝗈𝗇 𝖻𝗋𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋 𝗏𝗂𝗇𝗍𝖺𝗀𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝖾𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌. 𝖳𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄’𝗌 𝗅𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗈𝗈𝖽 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗍𝖾 𝗅𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗌 𝗍𝗈 𝗋𝖾𝖿𝗅𝖾𝖼𝗍 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗈𝗐𝗇 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌 𝗈𝖿 𝗌𝗍𝗋𝗎𝗀𝗀𝗅𝖾, 𝗆𝖺𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗍 𝖻𝗈𝗍𝗁 𝖺 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗇𝗍𝗁𝖾𝗆. '𝖳𝗋𝗈𝗎𝖻𝗅𝖾’𝗌 𝖦𝗈𝗇𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝖽 𝖬𝖾' 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗂𝗅𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗈𝗇 𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖺𝗃𝗈𝗋 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖿𝗈𝗋𝗆𝗌, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗉𝗈𝗍𝗂𝖿𝗒, 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼, 𝖺𝗇𝖽 𝖸𝗈𝗎𝖳𝗎𝖻𝖾 𝗈𝗇 𝖠𝗎𝗀𝗎𝗌𝗍 29𝗍𝗁, 2025.
𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗦𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁
𝖴𝗇𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖺 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖻𝖺𝗇𝖽, 𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝗂𝗌 𝖺 𝖿𝗅𝗎𝗂𝖽 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖻𝗋𝗂𝗇𝗀𝗌 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖺 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝗈𝖿 𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝖾𝖽 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝗂𝖺𝗇𝗌 𝖿𝗈𝗋 𝖾𝖺𝖼𝗁 𝗋𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾. 𝖥𝗈𝗋 '𝖳𝗋𝗈𝗎𝖻𝗅𝖾’𝗌 𝖦𝗈𝗇𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝖽 𝖬𝖾,' 𝖩𝗈𝗁𝗇𝗇𝗒 𝗍𝖾𝖺𝗆𝖾𝖽 𝗎𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝗈𝖿 𝖾𝗑𝖼𝖾𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍𝗌 𝗐𝗁𝗈 𝗁𝖾𝗅𝗉𝖾𝖽 𝗌𝗁𝖺𝗉𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄’𝗌 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗂𝗇𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗌𝗈𝗎𝗇𝖽:
𝘑𝘰𝘩𝘯 𝘚𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘗𝘢𝘱𝘢𝘪𝘰𝘢𝘯𝘯𝘰𝘶 – 𝖡𝖾𝗒𝗈𝗇𝖽 𝗅𝖾𝖺𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍, 𝖩𝗈𝗁𝗇𝗇𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗈𝗎𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝗐𝗋𝗈𝗍𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗏𝗈𝖼𝖺𝗅𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝗂𝗌 𝖾𝗑𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗏𝖾 𝗏𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗋𝗂𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖺𝗋𝗋𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗁𝗈𝗇𝖾𝗌𝗍𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝖺 𝗌𝗎𝖻𝗍𝗅𝖾 𝖾𝖽𝗀𝖾, 𝗆𝖺𝗍𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄’𝗌 𝗍𝗁𝖾𝗆𝖾𝗌 𝗈𝖿 𝗌𝗍𝗋𝗎𝗀𝗀𝗅𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝖾𝗋𝗌𝖾𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾.
𝘝𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘎𝘳𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤 – 𝖳𝗁𝖾 𝖽𝗋𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾 𝖻𝖾𝗁𝗂𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖵𝖺𝗇𝗃𝖺 𝗐𝗋𝗈𝗍𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾𝖽 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 𝗀𝗎𝗂𝗍𝖺𝗋𝗌, 𝖻𝖺𝗌𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗌. 𝖪𝗇𝗈𝗐𝗇 𝖿𝗈𝗋 𝗁𝗂𝗌 𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗍𝗂𝗅𝖾 𝗌𝗄𝗂𝗅𝗅𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝖽𝖾𝖾𝗉 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝗎𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖵𝖺𝗇𝗃𝖺 𝖻𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁𝗍 𝖺 𝗋𝗂𝖼𝗁, 𝗅𝖺𝗒𝖾𝗋𝖾𝖽 𝗍𝖾𝗑𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍𝗅𝗒 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗂𝗍𝗌 𝖾𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖼𝗈𝗋𝖾. 𝖵𝖺𝗇𝗃𝖺 𝗂𝗌 𝖻𝖺𝗌𝖾𝖽 𝗈𝗎𝗍 𝗈𝖿 𝖠𝗋𝗆𝖺𝖽𝗂𝗅𝗅𝗈 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈𝗌 𝗂𝗇 𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖺𝗌 𝖻𝖾𝖾𝗇 𝖺 𝗄𝖾𝗒 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗍𝗈𝗋 𝗈𝗇 𝗆𝗎𝗅𝗍𝗂𝗉𝗅𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾𝗌.
𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘢 𝘗𝘳𝘢𝘵𝘵 – 𝖠𝗇 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝗂𝗌𝗁𝖾𝖽 𝖽𝗋𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝖨𝗍𝖺𝗅𝗒, 𝖥𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌𝖼𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗏𝗂𝖽𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝗋𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗋𝗁𝗒𝗍𝗁𝗆𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗒𝗇𝖺𝗆𝗂𝖼 𝖻𝖾𝖺𝗍𝗌 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗀𝗂𝗏𝖾 '𝖳𝗋𝗈𝗎𝖻𝗅𝖾’𝗌 𝖦𝗈𝗇𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝖽 𝖬𝖾' 𝗂𝗍𝗌 𝗉𝗈𝗐𝖾𝗋𝖿𝗎𝗅 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗎𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗒. 𝖧𝖾𝗋 𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝗌𝖾 𝗒𝖾𝗍 𝗌𝗈𝗎𝗅𝖿𝗎𝗅 𝖽𝗋𝗎𝗆𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖽𝖽𝗌 𝖽𝖾𝗉𝗍𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗍𝗒 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖼𝗄.
𝘛𝘪𝘮 𝘊𝘳𝘢𝘷𝘦𝘯 – 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗋𝖽 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝖾𝗋, 𝗆𝗂𝗑 𝖾𝗇𝗀𝗂𝗇𝖾𝖾𝗋, 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝖾𝗋, 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝗂𝖺𝗇 𝖳𝗂𝗆 𝖢𝗋𝖺𝗏𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗌 𝗋𝖺𝗂𝗌𝖾𝖽 𝗂𝗇 𝖲𝗍. 𝖫𝗈𝗎𝗂𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝖺 𝗀𝗋𝖺𝖽𝗎𝖺𝗍𝖾 𝗈𝖿 𝖡𝖾𝗋𝗄𝗅𝖾𝖾 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝗀𝖾 𝗈𝖿 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼. 𝖮𝗏𝖾𝗋 𝗁𝗂𝗌 𝖼𝖺𝗋𝖾𝖾𝗋, 𝗁𝖾 𝗁𝖺𝗌 𝖾𝖺𝗋𝗇𝖾𝖽 𝖿𝗈𝗎𝗋 𝖤𝗆𝗆𝗒 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌® 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗎𝗅𝗍𝗂𝗉𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖪𝗇𝗈𝗐𝗇 𝖿𝗈𝗋 𝗁𝗂𝗌 𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝗌𝖾 𝗆𝗂𝗑𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝖺𝗌𝗍𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀, 𝖳𝗂𝗆 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗋𝗍𝗅𝗒 𝖼𝗋𝖺𝖿𝗍𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅 𝗌𝗈𝗎𝗇𝖽 𝗈𝖿 '𝖳𝗋𝗈𝗎𝖻𝗅𝖾’𝗌 𝖦𝗈𝗇𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝖽 𝖬𝖾,' 𝖽𝖾𝗅𝗂𝗏𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖼𝗅𝖺𝗋𝗂𝗍𝗒, 𝖻𝖺𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾, 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗒 𝗈𝖿 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝗀.
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘄𝗲𝗲𝘁𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗵𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀
𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝗂𝗌 𝖺 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗍𝗁𝗋𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗈𝗇 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗒, 𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗎𝗍𝗁𝖾𝗇𝗍𝗂𝖼𝗂𝗍𝗒. 𝖫𝖾𝖽 𝖻𝗒 𝖩𝗈𝗁𝗇 𝖲𝗈𝖼𝗋𝖺𝗍𝖾𝗌 𝖯𝖺𝗉𝖺𝗂𝗈𝖺𝗇𝗇𝗈𝗎, 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 𝗂𝗌 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗇 𝖿𝗈𝗋 𝖻𝗅𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗈𝖿 𝗋𝗈𝖼𝗄, 𝖻𝗅𝗎𝖾𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍𝗋𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝗁𝗈𝗎𝗀𝗁𝗍𝖿𝗎𝗅 𝗅𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝗂𝗀𝗁-𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍𝗒 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖤𝖺𝖼𝗁 𝗋𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 𝖻𝗋𝗂𝗇𝗀𝗌 𝗂𝗇 𝗇𝖾𝗐 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾𝗌, 𝗆𝖺𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝖺 𝗏𝗂𝖻𝗋𝖺𝗇𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝖾𝗏𝗈𝗅𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗋𝗂𝖾𝗇𝖼𝖾. 𝖫𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗌 𝖼𝖺𝗇 𝖾𝗑𝗉𝖾𝖼𝗍 𝖺 𝖿𝗋𝖾𝗌𝗁 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝖺𝖼𝗁 𝗍𝗈 𝗌𝗈𝗇𝗀𝗐𝗋𝗂𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗁𝗈𝗇𝗈𝗋𝗌 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗋𝗈𝗈𝗍𝗌 𝗐𝗁𝗂𝗅𝖾 𝗉𝗎𝗌𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗈𝗎𝗇𝖽𝖺𝗋𝗂𝖾𝗌. 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝖿𝗈𝖼𝗎𝗌 𝗈𝗇 𝗋𝖾𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍𝖿𝖾𝗅𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌, 𝖳𝗁𝖾 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍𝗐𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖲𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝗌 𝖺𝗂𝗆𝗌 𝗍𝗈 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗋𝖾𝗌𝗈𝗇𝖺𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖾𝖾𝗉𝗅𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝖾𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝗍𝗂𝗆𝖾.
John Socrates Papaioannou
The Sweetwater Shallows
+974 7770 5886
lets.jam@tss.band
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
Other
Trouble's Gonna Find Me - By The Sweetwater Shallows (Official Music Video)
