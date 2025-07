Conrad Hughes (Ecolint) partage sa vision sur l’intégration de l’intelligence artificielle à l’école

Conrad Hughes

À la tête de l’École internationale de Genève, Conrad Hughes défend une éducation adaptée aux défis de l’intelligence artificielle.

Opposer apprentissage et IA est une fausse dichotomie. La vraie question est de savoir comment apprendre avec elle.” — Conrad Hughes

GENèVE, SWITZERLAND, July 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- L’arrivée massive de l’intelligence artificielle dans nos vies soulève autant d’enthousiasme que de questions, notamment dans le monde de l’éducation. Faut-il s’en méfier ou l’embrasser ? Faut-il revoir nos méthodes d’enseignement ou rester fidèles aux traditions pédagogiques ? Pour Conrad Hughes, directeur général de l’École internationale de Genève (Ecolint), la réponse n’est ni dans le rejet, ni dans l’adhésion aveugle, mais dans une intégration raisonnée.

Dans une tribune parue récemment dans La Tribune de Genève, l’éducateur propose une voie médiane, soulignant que l’essentiel n’est pas de choisir entre apprentissage et intelligence artificielle, mais de comprendre comment apprendre avec elle.

Une évolution du rôle de l’élève

Selon Hughes, les élèves ne seront plus jugés uniquement sur leur capacité à produire un contenu de toutes pièces, mais sur leur faculté à interagir avec des outils comme l’IA : poser les bonnes questions, interpréter les réponses, vérifier leur pertinence. « C’est moins la génération d’informations qui compte aujourd’hui que leur compréhension et leur mise en perspective », souligne-t-il.

Une telle approche n’évacue pas l’importance des savoirs fondamentaux. Au contraire, elle les rend plus nécessaires que jamais pour trier, corriger ou enrichir ce que les machines proposent. L’enjeu est de former des esprits critiques, autonomes et adaptables.

L’intelligence artificielle, alliée ou menace ?

L’émergence de ChatGPT et d’autres assistants conversationnels a suscité une vague d’inquiétudes dans les milieux éducatifs. Tricherie, perte d’attention, appauvrissement du raisonnement : les critiques ne manquent pas. Mais pour Conrad Hughes, ce débat passe à côté de l’essentiel. « Opposer IA et apprentissage est une fausse dichotomie », écrit-il. À ses yeux, l’enjeu n’est pas de résister à l’outil, mais de l’intégrer intelligemment.

Il compare l’IA à toute autre technologie cognitive : comme une calculette ne dispense pas d’apprendre à raisonner, une IA ne saurait remplacer l’exercice intellectuel, sauf si l’on renonce à l’encadrer. C’est ici que l’école a un rôle crucial à jouer.

Repenser les pratiques sans renier les principes

Dans un monde en constante mutation, les enseignants sont appelés à revoir certaines pratiques : évaluation, rédaction, recherche documentaire. Mais l’objectif reste le même : former des individus capables de comprendre, de questionner et d’agir. À ce titre, l’intelligence artificielle devient un levier pédagogique parmi d’autres, à condition de l’utiliser avec discernement.

L’École internationale de Genève, pionnière en matière de pédagogie internationale depuis sa création en 1924, explore déjà ces pistes. Sans céder à l’effet de mode, l’établissement adopte une posture d’observation active et d’expérimentation contrôlée.

Un état d’esprit plus qu’une technologie

Au fond, Conrad Hughes invite à déplacer le regard. Ce n’est pas tant l’outil qui importe que la manière dont il est utilisé. « Ce n’est pas une question de technologie, mais de mentalité », résume-t-il. L’IA peut amplifier nos capacités ou les réduire, selon l’usage qu’on en fait. Tout dépend de l’intention, du cadre et de la culture éducative dans laquelle elle s’inscrit.

En préparant les jeunes à dialoguer avec l’intelligence artificielle au lieu de la craindre, l’école s’offre une chance unique : celle de renforcer les humanités plutôt que de les diluer. Une ambition que Conrad Hughes porte avec conviction, à la tête d’un établissement qui continue, un siècle après sa création, à conjuguer exigence académique et ouverture au monde.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.