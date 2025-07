Reducción de emisiones en México: metas, regulaciones y oportunidades hacia 2030

En los últimos cinco años el objetivo creció en 13% respecto a los planteados inicialmente. Para 2030 se espera reducir 140 millones de toneladas de CO₂.

Enlight, líder en soluciones de energía renovable comparte alternativas que pueden acelerar la reducción de emisiones del sector industrial y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos.” — Enlight

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- En los últimos años México ha intensificado sus esfuerzos para lograr la meta de reducción del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030. Esta cifra refleja el compromiso del país con el Acuerdo de París, en el que inicialmente se planteaba una disminución del 22% y la cual fue actualizada recientemente. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el reto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) implica reducir aproximadamente 140 millones de toneladas de CO₂.El Plan Nacional de Desarrollo señala que el 89% de la energía actual se produce mediante combustibles fósiles, mientras el 11% proviene de fuentes renovables, sin embargo, existen diversos proyectos que buscan incrementar esta última. Derivado de ello, la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico contempla dos escenarios, el de confiabilidad con un 32% de energía limpia y del 68% térmica, así como uno alto con 45% y 55% respectivamente.Si bien México ha dado pasos importantes hacia la transición energética, los retos para cumplir con sus metas de descarbonización siguen siendo significativos. En este contexto, Enlight, empresa líder en soluciones de energía renovable, comparte alternativas que pueden acelerar la reducción de emisiones del sector industrial y contribuir de forma tangible al cumplimiento de los compromisos climáticos. Impulsar la generación fotovoltaica : Una de las medidas esenciales será la expansión de la capacidad instalada en generación fotovoltaica, puesto que nuestro país cuenta con uno de los mayores potenciales solares del mundo. Prueba de ello es que seis de los 12 proyectos del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional están enfocados a la energía solar fotovoltaica. Integrar sistemas de almacenamiento de energía : La nueva Ley de Energía del Sistema Eléctrico Nacional (LESE) reconoció a los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) como una parte integral del sistema eléctrico nacional. Esto se debe a que no solo gestionan la intermitencia, sino que mejoran la confiabilidad del suministro eléctrico, además de operar en diversas modalidades que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada industria.• Fomentar la generación de energía on site: Este modelo permite a las industrias producir y consumir su propia energía limpia, con lo cual no solo reducen costos y garantizan un suministro continuo, sino que ayudan a liberar la carga de la red pública. Además, gracias a la nueva regulación, los sistemas de hasta 0.7 MW pueden operar sin necesidad de permisos y, de 0.7 MW hasta 20 MW, tienen la posibilidad de acceder a un trámite simplificado para su implementación. Promover esquemas financieros para el uso de energías renovables : Una de las barreras más comunes para la adopción de energías renovables en el sector industrial es la inversión inicial. Para resolverlo, algunas empresas ofrecen esquemas financieros como el PPA (Power Purchase Agreement) y SaaS (Storage as a Service), que permiten operar con energía limpia sin desembolso de capital. Bajo estos contratos, las empresas solo pagan por la energía consumida o el servicio de almacenamiento eléctrico, asegurando estabilidad eléctrica y certidumbre en costos a largo plazo.Alcanzar una reducción del 35% en las emisiones de GEI para 2030 representa una oportunidad para transformar el sistema energético mexicano. El cumplimiento de esta meta dependerá de la colaboración entre gobierno, industria y proveedores especializados, que ya están facilitando esta transición con modelos accesibles y escalables de generación y almacenamiento de energía limpia.

