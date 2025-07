Wohnstart-Kredit: Neues Hypothekenprogramm mit 3 % Fixzins in Ungarn

Wohnstart-Kredit Ungarn

Ungarn startet Wohnstart-Kredit: Staatlich gefördertes Darlehensprogramm mit Zinssatz von 3 % für Erstkäufer zur Unterstützung beim Immobilienkauf.

Jedes Mal, wenn die Regierung eine subventionierte Hypothek eingeführt hat, sind die Immobilienpreise in die Höhe geschossen.” — Peter Gergely

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Die ungarische Regierung hat offiziell die Bedingungen für den neuen „Wohnstart-Kredit“ (Otthon Start Hitel) veröffentlicht – eine wegweisende Initiative zur Förderung von Erstkäufern von Wohnimmobilien. Der Wohnstart-Kredit bietet bis zu 50 Millionen HUF (~125.000 €) zu einem festen Zinssatz von 3 % über eine Laufzeit von 25 Jahren. Das Programm soll im September dieses Jahres starten und zielt darauf ab, jungen Erwachsenen sowie Menschen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen den Zugang zu Wohneigentum zu erleichtern. Das staatlich subventionierte Hypothekendarlehen kommt zu einer Zeit, in der der Druck auf den ungarischen Wohnungsmarkt zunimmt und die Immobilienpreise so schnell steigen wie nirgendwo sonst in der EU.Im Gegensatz zu früheren Wohnbauförderungen sind für den Wohnstart-Kredit weder eine Ehe noch Kinder erforderlich, was das Programm inklusiver macht. Antragsteller müssen seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, die Bonitätsprüfung der Bank bestehen und die festgelegten Obergrenzen für Immobilienwert und Quadratmeterpreis einhalten. Die erforderliche Anzahlung beträgt lediglich 10 Prozent und liegt damit nur bei der Hälfte der sonst üblichen Kreditvoraussetzungen für eine klassische Immobilienfinanzierung in Ungarn „Die Regierung beabsichtigt, einen weiteren wichtigen Schritt zu unternehmen, um den Erwerb von Wohneigentum zugänglicher zu machen“, kommentierte Péter Gergely, Gründer von BiztosDontes.hu , einer führenden Plattform für persönliche Finanzen in Ungarn. „Allerdings dürfte der Wohnstart-Kredit die Wohnkosten weiter in die Höhe treiben. "Jedes Mal, wenn die Regierung eine subventionierte Hypothek eingeführt hat, sind die Immobilienpreise in die Höhe geschossen“, erinnerte der Kreditexperte.Der Wohnstart-Kredit ist die jüngste einer Reihe staatlich geförderter Wohnbauförderungen, die in den letzten Jahren eingeführt wurden, darunter die Eigenheimförderung für Familien (CSOK Plusz), das Babydarlehen und der Jungstarter-Kredit.Die Ankündigung erfolgt nur wenige Monate vor den Parlamentswahlen 2026 in Ungarn, da die Erschwinglichkeit von Wohnraum für die Wähler im ganzen Land nach wie vor ein wichtiges Thema ist.Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Übersicht der Förderkriterien und Vergleiche mit anderen ungarischen Programmen, sind unter https://biztosdontes.hu/home-start-loan-hungary verfügbar.

