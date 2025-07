Op 18 augustus organiseert Delhaize Knokke-Heist de allereerste winkelcampagne rond Never Give Up Day.

Delhaize Knokke-Heist schrijft geschiedenis als eerste supermarkt in Europa die Never Give Up Day op tot leven brengt met een inspirerende in-store campagne.

Het succes in Knokke-Heist toont hoe emotie, merkbetekenis en klantenbinding samen een wereldwijde beweging kunnen ontketenen” — Alain Horoit

AMSTERDAM, NETHERLANDS, July 29, 2025 / EINPresswire.com / -- In het hart van de kustgemeente Knokke-Heist wordt Never Give Up Day meer dan een datum op de kalender. Delhaize transformeert het winkelbezoek tot een inspirerende ervaring met gratis limited edition ‘Never Give Up Day’-mokken, een interactieve MiniHelden-actie voor kinderen, en betekenisvolle boodschappen van hoop en doorzettingsvermogen in de winkel.Wat begon als een initiatief in de Verenigde Staten, is uitgegroeid tot een wereldwijde viering die inmiddels in meer dan 130 steden officieel wordt erkend. De campagne van Delhaize toont aan hoe sterk het thema van veerkracht leeft — en hoe merken en retailers hierin een krachtige rol kunnen spelen.Delhaize: Pionier in betrokken retail:Deze actie vormt niet alleen een belangrijke mijlpaal voor de Belgische retail, maar ook een blauwdruk voor hoe supermarkten wereldwijd op een emotionele én waardevolle manier met hun klanten kunnen verbinden.Met gerichte acties zoals de MiniHelden-campagne — waarbij kinderen tussen 4 en 10 jaar een winkelmandje mogen vullen met gezonde producten — geeft Delhaize ook de jongste generatie mee: veerkracht begint met kleine keuzes en grote dromen.“Supermarkten staan midden in het dagelijks leven van mensen — ze hebben een unieke emotionele band met hun buurt. Dat maakt hen de ideale plek om veerkracht te vieren,” zegt Alain Horoit, oprichter van Never Give Up Day.“Delhaize Knokke-Heist toont visie. Deze eerste campagne is een voorbeeld van hoe retail kan inspireren en mensen kan optillen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het begin is van een wereldwijde beweging die zich snel zal verspreiden.”Een boodschap die iedereen raakt:Van gezinnen tot zorgverleners, van ondernemers tot studenten — Never Give Up Day spreekt iedereen aan die ooit heeft gekozen om door te gaan, zelfs als opgeven makkelijker leek.Delhaize Knokke-Heist (Kustlaan) nodigt iedereen uit om deze krachtige boodschap te komen beleven op 18 augustus — een dag waarop shoppen ook betekent: samen sterker staan.

