Primeur in Europa: Delhaize Knokke-Heist organiseert eerste winkelcampagne voor Never Give Up Day.

Delhaize Knokke-Heist zet de toon met een campagne die hoop, veerkracht en verbondenheid in de kijker zet.

Deze actie is niet alleen een mijlpaal voor de retail, maar ook een inspirerend voorbeeld voor supermarkten die op zoek zijn naar betekenisvolle manieren om zich met hun gemeenschap te verbinden.” — Alain Horoit

KNOKKE-HEIST, BELGIUM, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Op maandag 18 augustus zal Delhaize Knokke-Heist (Kustlaan) als eerste supermarkt in Europa Never Give Up Day officieel vieren. Wat begon als een internationale bewustwordingsdag in de Verenigde Staten, is intussen uitgegroeid tot een wereldwijd erkend moment van hoop, veerkracht en verbondenheid — en vindt dit jaar voor het eerst zijn weg naar het Belgische winkelpunt.De campagne bij Delhaize is meer dan een commercieel initiatief: het is een maatschappelijke boodschap. Met gratis limited edition ‘Never Give Up Day’-mokken bij aankopen vanaf €75, een hartverwarmende wenskaart bij elk bloemenboeket en een interactieve MiniHelden-actie voor kinderen, biedt de supermarkt een unieke winkelervaring die raakt én inspireert.Waarom deze dag ertoe doet:Never Give Up Day is wereldwijd erkend door meer dan 130 Amerikaanse steden, en vindt steeds meer weerklank in Europa. De dag draait om het vieren van doorzettingsvermogen — van persoonlijke strijd tot maatschappelijke inzet. In tijden van onzekerheid, mentale druk en collectieve uitdagingen, brengt deze dag mensen samen rond één universele boodschap: geef nooit op.Een mijlpaal voor Belgische retailMet deze primeur positioneert Delhaize Knokke Heist zich als pionier binnen een nieuwe generatie van waarde-gedreven retail. De campagne speelt niet alleen in op emotie en betrokkenheid, maar toont ook aan dat supermarkten méér kunnen zijn dan commerciële hubs — ze kunnen gemeenschappen versterken.“Supermarkten bevinden zich letterlijk in het hart van het dagelijks leven. Ze zijn plekken waar mensen niet alleen hun boodschappen doen, maar ook hun hoop, zorgen en dromen meebrengen,” zegt Alain Horoit, oprichter van Never Give Up Day.“Wat Delhaize hier doet, is baanbrekend. Het toont aan dat zelfs de gewone supermarkt een buitengewone plek kan zijn voor inspiratie, veerkracht en verbondenheid. Dit is geen eenmalige actie — dit is het begin van een wereldwijde beweging.”Actieoverzicht op 18 augustus bij Delhaize Knokke-Heist:° Gratis ‘Never Give Up Day’-mok bij aankopen vanaf €75 (zolang de voorraad strekt)° Gratis wenskaart bij elk bloemenboeket — om iemand te bedanken die nooit opgaf° MiniHelden-actie voor kinderen (4 t.e.m. 10 jaar) — spelenderwijs ontdekken wat doorzetten betekent° QR-code registratie in de winkel voor deelname en info

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.