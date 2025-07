BintangChip Perluas Program “Dividen Opsi” Menyusul Respons Positif dari Pengguna

Chip industry

INDONESIA, July 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Setelah menerima respons luar biasa dari para pengguna, BintangChip, perusahaan semikonduktor terdepan, mengumumkan bahwa mereka akan memperluas skema insentif “Dividen Opsi” untuk memberikan apresiasi lebih lanjut kepada komunitas pengguna setianya.

Program “Dividen Opsi”, yang dirancang untuk memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna yang berpartisipasi melalui pembelian seri chip tertentu, telah mendapatkan sambutan yang sangat positif sejak diluncurkan. Banyak pengguna menilai program ini sebagai bentuk apresiasi nyata yang mempererat hubungan antara perusahaan dan konsumen.

Sebagai tanggapan, BintangChip memutuskan untuk meningkatkan alokasi program ini, dengan tujuan memperluas jangkauan penerima manfaat dan menciptakan dampak yang lebih besar dalam komunitas.

“Kepercayaan dan dukungan para pengguna merupakan motivasi utama bagi kami untuk terus berinovasi dan bertumbuh. Perluasan program ‘Dividen Opsi’ ini adalah komitmen kami untuk berbagi keberhasilan dengan seluruh ekosistem BintangChip,” ujar perwakilan resmi perusahaan.

Langkah ini semakin memperkuat posisi BintangChip sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada teknologi mutakhir, tetapi juga pada keterlibatan dan kesejahteraan penggunanya. Informasi lengkap mengenai mekanisme dan ketentuan program dapat diakses melalui situs resmi maupun kanal media sosial BintangChip.

