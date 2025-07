Colorado public health officials confirm first human death from West Nile virus in 2025

State health officials seeing concerning trends of West Nile virus

Denver (July 25, 2025) — The Colorado Department of Public Health and Environment and Boulder County Public Health confirmed the first human death of West Nile virus this year in a Lafayette adult. State health officials have confirmed nine human cases of West Nile virus in residents of eight counties so far this year. Additionally, West Nile virus has been found in mosquitoes in eight of the 16 counties that have tested mosquitoes this season, including Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Jefferson, Larimer, and Weld counties.

“We are deeply saddened to confirm the first West Nile virus-related death in our state this year. This tragic loss underscores the serious nature of this virus and why personal prevention is so vital,” said Dr. Ned Calonge, Chief Medical Officer at CDPHE. “I cannot stress enough the importance of taking simple, effective steps — like using repellant and draining standing water — to protect yourself and your loved ones from West Nile virus infections.”

West Nile virus is most commonly spread to people by the bite of an infected mosquito. Symptoms typically appear three to 14 days after being bitten and may include fever, severe fatigue, headache, body aches, skin rash and swollen lymph nodes. While most people infected with West Nile virus don’t have symptoms, some can develop a serious, potentially deadly illness. People aged 60 years and older and those with certain medical conditions are at greater risk of serious illness. Talk with a health care provider if you develop a fever with severe headaches or confusion.

To protect yourself from West Nile virus:

Use insect repellent with DEET, picaridin, IR3535, oil of lemon eucalyptus, or para-menthane-diol. Follow label instructions.

Limit time outside at dawn and dusk, when mosquitoes that spread the virus are most active.

Wear long sleeves, pants, and socks in areas with mosquito activity and apply repellent to clothing.

Remove standing water from yards and gutters weekly. Treat water that can’t be drained with Bti larvicide.

Install or repair window and door screens.

Weekly data updates and additional information, including historical trends, are available on the CDPHE West Nile virus webpage.

Los funcionarios de salud estatales observan tendencias preocupantes en el virus del Nilo Occidental

Denver (25 de julio de 2025) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y Salud Pública del Condado de Boulder confirmaron la primera muerte humana por el virus del Nilo Occidental este año en un adulto de Lafayette. En lo que va del año, los funcionarios de salud estatales han confirmado nueve casos humanos de virus del Nilo Occidental en residentes de ocho condados. Además, se ha detectado el virus del Nilo Occidental en mosquitos en ocho de los 16 condados que han realizado pruebas a mosquitos esta temporada, incluyendo los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Jefferson, Larimer y Weld.

“Nos entristece profundamente confirmar la primera muerte relacionada con el virus del Nilo Occidental en nuestro estado este año. Esta trágica pérdida subraya la gravedad de este virus y la importancia de la prevención personal”, declaró el Dr. Ned Calonge, Director Médico del CDPHE (por sus siglas en inglés). “Es fundamental enfatizar la importancia de tomar medidas sencillas y efectivas, como usar repelente y drenar el agua estancada, para protegerse y proteger a sus seres queridos de las infecciones por el virus del Nilo Occidental”.

El virus del Nilo Occidental se transmite con mayor frecuencia a través de la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas suelen aparecer de tres a catorce días después de la picadura y pueden incluir fiebre, fatiga intensa, dolor de cabeza, dolores corporales, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos. Si bien la mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas, algunas pueden desarrollar una enfermedad grave, potencialmente mortal. Las personas de 60 años o más y aquellas con ciertas afecciones médicas tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave. Consulte con un profesional de la salud si presenta fiebre con dolor de cabeza intenso o confusión.

Para protegerse del virus del Nilo Occidental:

Use repelente de insectos con DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón o para-mentano-diol. Siga las instrucciones de la etiqueta.

Limite el tiempo al aire libre al amanecer y al anochecer, cuando los mosquitos que transmiten el virus están más activos.

Use mangas largas, pantalones y medias en zonas con actividad de mosquitos y aplique repelente en la ropa.

Retire el agua estancada de los patios y canaletas semanalmente. Trate el agua que no se pueda drenar con el larvicida Bti.

Instale o repare los mosquiteros de las ventanas y puertas.

Las actualizaciones semanales de datos e información adicional, incluyendo las tendencias históricas, están disponibles en la página web del CDPHE sobre el virus del Nilo Occidental.

