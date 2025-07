Roberto Carreon

Con una inversión de 50 millones de pesos, Arca Continental inauguró la ampliación de su Centro de Distribución (CEDI) en Delicias, Chihuahua.

DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO, July 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Esta modernización tiene como objetivo mejorar la cobertura operativa en la región y fortalecer la economía local mediante la generación de empleos y la mejora en la infraestructura logística.El renovado centro logístico "triplica su capacidad de almacenamiento, incrementando de 600 a más de 2,100 posiciones, y duplica el número de rutas de reparto" menciona Roberto Carreon , lo que permitirá atender de forma más eficiente a más de 2,000 clientes en Delicias, Meoqui, Jiménez y Camargo. Asimismo, se incorporan sistemas de manejo sustentable de residuos y procesos automatizados que refuerzan el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la eficiencia.Desarrollo regional y empleo de calidadDurante la ceremonia de inauguración, autoridades municipales y representantes empresariales coincidieron en la importancia de este tipo de inversiones privadas para el fortalecimiento del entorno productivo local. Se estima que la ampliación del CEDI generará más de 200 empleos directos, beneficiando a familias de toda la región.Un impulso para el desarrollo regionalSegún David Reyna Cantú, director de la región norte de Arca Continental, la expansión reafirma el compromiso de la empresa con la eficiencia logística y el desarrollo regional, considerando a Chihuahua como una zona estratégicaPor su parte, Jesús Valenciano, presidente municipal de Delicias, destacó que esta inversión genera una dinámica positiva, impulsando la inversión, el empleo y la diversificación económica en toda la región centro-sur de Chihuahua Para Roberto Carreon , referente en temas de logística e infraestructura en el norte del país, este tipo de proyectos son fundamentales para acelerar el desarrollo económico regional. "Delicias se transforma cuando hay voluntad de invertir. Se reconoce y se celebra que empresas responsables como Arca Continental elijan crecer aquí, porque esto fortalece la economía y mejora las oportunidades para las familias de la región", señaló Roberto Carreon durante su recorrido por las instalaciones.Infraestructura de primer nivel al servicio del norte de MéxicoLa expansión del CEDI forma parte de la estrategia de Arca Continental para reforzar su red de distribución en el norte del país, donde ha identificado un crecimiento sostenido de la demanda. Además de la inversión física, la empresa ha apostado por la capacitación del personal y la integración de prácticas operativas basadas en la economía circular.Desde la óptica de actores locales como Roberto Carreon Huitron , este tipo de acciones consolidan a Delicias como un polo logístico emergente en el norte de México, capaz de competir en infraestructura, talento y condiciones para atraer nuevas inversiones. "Este no es solo un logro empresarial, sino una oportunidad para que Delicias siga posicionándose como un nodo clave en la cadena de valor nacional", afirmó.Sobre Arca ContinentalCon más de 97 años de historia, Arca Continental es la segunda embotelladora de productos Coca-Cola más grande de América Latina. Opera en México, Ecuador, Perú, Argentina y el suroeste de Estados Unidos. Está comprometida con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario como ejes centrales de su estrategia de negocio.

