Tokoya Nigiri Bar: El sabor del sushi servido con precisión y arte

MEXICO CITY , MEXICO, July 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un rincón elegante de Polanco, Tokoya Nigiri Bar se posiciona como uno de los espacios más íntimos y sofisticados para disfrutar de comida japonesa en la CDMX. Su concepto de barra tradicional con acentos contemporáneos ha llamado la atención de los amantes de la gastronomía nipona que buscan experiencias culinarias únicas.

Con una capacidad para solo 17 comensales, Tokoya ofrece una experiencia que trasciende lo culinario. Desde su reapertura en 2023, tras una breve pausa operativa, el lugar ha perfeccionado su propuesta para convertirse en uno de los secretos mejor guardados de la capital para quienes buscan comida japonesa cerca de mí.

El chef Luis Ortega, acompañado de un equipo con trayectoria internacional, presenta una cocina precisa que rinde homenaje a técnicas japonesas con ingredientes 100 % frescos. La carta destaca por sus nigiris y makis, preparados al momento, así como platos calientes servidos en tiempos pausados para que cada elemento se disfrute plenamente.

La propuesta se complementa con una carta de coctelería de autor creada por Raymundo Becerril, quien ha diseñado 15 cócteles originales inspirados en sabores japoneses, junto con una curaduría de más de 250 etiquetas de vino y una cuidada selección de sake.

Con una ambientación que mezcla la estética de una barbería con detalles en neón, Tokoya Nigiri Bar se ha consolidado como uno de los puntos más exclusivos de la oferta de comida japonesa en CDMX. Su discreta ubicación y atmósfera sofisticada lo convierten en un destino ideal para cenas elegantes o comidas que buscan escapar del bullicio.

Las reservaciones están disponibles a través de sus canales digitales o por teléfono. Aunque cada vez más personas conocen el lugar, la experiencia sigue siendo un lujo reservado para quienes saben apreciar los rituales gastronómicos bien ejecutados.

