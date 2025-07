A S&C Reforça a Resiliência da Rede com Solução que Adiciona Mais Inteligência e Visibilidade às Redes de Distribuição Aéreas no Brasil

O recloser TripSaver® II da S&C combinado com o sensor Koala da TECSYS® melhora a visibilidade da rede por meio de insights acionáveis baseados em dados

SãO JOSé DOS PINHAIS, BRAZIL, July 29, 2025 / EINPresswire.com / -- A S&C Electric Company, líder em inovação em tecnologias para redes elétricas resilientes, continua a impulsionar a inteligência e a ação na distribuição de energia com o anúncio de hoje de uma solução inovadora que combina o sensor Koala da TECSYScom o religador montado em chave fúsivel TripSaverII da S&C. Essa solução integrada está disponível para clientes no Brasil e foi personalizada para atender às necessidades do mercado local. Ela será apresentada no próximo 17º Fórum Latino-Americano de Smart Grid, que ocorrerá em São Paulo nos dias 4 e 5 de Agosto.O pacote de produtos da S&C oferece às concessionárias de energia uma solução flexível e de fácil implementação para visibilidade da rede, que eleva a consciência situacional, melhora a eficiência operacional e proporciona retorno sobre o investimento mensurável por meio de insights de desempenho orientados por dados.“Na S&C, estamos comprometidos com a construção de uma rede resiliente e com o atendimento às necessidades dos nossos clientes,” afirmou Joe Matamoros, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Produtos (“Chief Product Development Officer”) da S&C Electric Company. “O anúncio de hoje é mais um passo rumo a uma rede mais inteligente e adaptável, e temos o prazer de oferecer aos clientes no Brasil uma solução simples e flexível para adicionar consciência situacional à rede com o TripSaver II.”A eletricidade é essencial para a vida moderna, e o consumo de energia continua a crescer. No entanto, a entrega de energia permanece altamente suscetível a interrupções causadas por eventos climáticos extremos, vegetação, fauna e outros fatores.A integração de soluções de monitoramento e comunicação de baixo custo ao portfólio de distribuição da S&C ajuda os clientes a melhorar a confiabilidade, reduzir interrupções e otimizar as operações. Os operadores da distribuídoras podem acompanhar o desempenho de seus dispositivos e medir facilmente os benefícios da automação da distribuição em seus sistemas.A abordagem prioriza flexibilidade, resiliência e adaptabilidade, permitindo que os clientes adicionem inteligência onde e quando necessário às soluções existentes de proteção e restauração da rede. Ela fornece insights baseados em dados que documentam e medem o impacto da instalação do religador.Resiliência da Rede AéreaJuntos, o religador TripSaver II e o sensor Koala oferecem:• Uma solução flexível e escalável para monitoramento de operações em falhas temporárias e permanentes.• Relatórios de dados seguros com base em painel (dashboard) para visualizar a resposta a falhas, otimizar operações e acompanhar o desempenho com retorno sobre investimento (ROI) mensurável, considerando a redução de interrupções e despacho de equipes de campo.• Implantação fácil em religadores TripSaver II novos ou existentes para ativação rápida — os sensores Koala possuem certificação da ANATEL e estão prontos para operação imediata.“A combinação do sensor Koala com o religador TripSaver II da S&C proporciona maior visibilidade da rede, permitindo resultados orientados por dados,” afirmou Rodolfo Vidal, Diretor de Engenharia da TECSYS. “Essa integração inovadora oferece uma maneira simples e flexível de adicionar inteligência a sistemas laterais aéreos novos ou existentes, fornecendo aos operadores da rede as informações acionáveis necessárias para lidar com falhas e reduzir interrupções.”A TECSYS do Brasil está na vanguarda da revolução das redes inteligentes. As soluções da empresa combinam sensores inteligentes de última geração, modems e gateways para tornar as redes elétricas mais eficientes, seguras e sustentáveis. A TECSYS mantém o compromisso de oferecer tecnologia que conecta e preserva o meio ambiente.Essa combinação de produtos facilita para os clientes do setor elétrico no Brasil a adição de recursos de comunicação e visibilidade, seja agora ou futuramente. Para mais informações sobre a solução integrada, entre em contato com um representante de vendas da S&C ou acesse www.tecsysbrasil.com.br Sobre a S&C Electric CompanyHá mais de um século, a S&C Electric Company redefine a distribuição de energia elétrica de forma segura e confiável. Com base em seu legado de cuidado com os colaboradores, excelência no atendimento ao cliente e liderança tecnológica, a empresa continua a oferecer soluções inovadoras para uma rede elétrica mais segura, confiável e resiliente. Com uma visão de um futuro energético sustentável e livre de interrupções, a força de trabalho diversa e global da S&C foca em segurança, qualidade e na transformação da rede elétrica. Saiba mais em www.sandc.com

