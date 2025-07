Solo Equipos Médicos se Consolida como Líder en la Distribución de Equipamiento Médico de Alta Tecnología en México

La empresa mexicana fortalece su posición con un catálogo ampliado y servicios en venta de ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores de signos vitales

CDMX, CDMX, MEXICO, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Solo Equipos Médicos, empresa especializada en la distribución de tecnología médica, anuncia su consolidación como líder en el mercado mexicano de equipamiento médico profesional, destacando particularmente en la venta de ultrasonidos Con sede en Zacatecas 28, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, CDMX, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido del 45% durante el último año, posicionándose como el proveedor preferido de instituciones médicas públicas y privadas en todo el territorio nacional."Nuestro compromiso con la salud mexicana va más allá de la simple distribución de equipos. Nos hemos convertido en socios estratégicos de hospitales, clínicas y consultorios, brindando soluciones integrales que mejoran la calidad de atención médica en el país", afirma el Director General de Solo Equipos Médicos.Liderazgo en Tres Categorías ClaveLa empresa ha consolidado su liderazgo en tres segmentos fundamentales del equipamiento médico:Venta de Ultrasonidos: Con un portafolio que incluye desde equipos portátiles WiFi hasta sistemas Doppler de última generación, Solo Equipos Médicos ofrece tecnología de punta para diagnóstico por imagen. Sus modelos incluyen el Ultrasonido WiFi Color Doppler y el Ultrasonido Sonomedic Marshall M9 Doppler Pulsado, ideales para diferentes especialidades médicas.Venta de Electrocardiógrafos: Como único distribuidor autorizado de tecnología americana en el país, la empresa ofrece una gama completa desde electrocardiógrafos de 1 canal hasta sistemas de 12 canales como el ELECTROCARDIÓGRAFO 12 CANALES EDAN SE 12, cubriendo las necesidades de consultorios generales hasta centros cardiológicos especializados.Venta de Monitores de Signos Vitales: El catálogo incluye equipos multiparamétricos avanzados como el Monitor de Signos Vitales Sonosmart 12 con Capnografía, con descuentos especiales que alcanzan hasta el 40% del precio regular, democratizando el acceso a tecnología médica de vanguardia.Diferenciadores CompetitivosSolo Equipos Médicos ha establecido varios elementos diferenciadores que consolidan su liderazgo:Soporte Técnico 24/7: Único en el sector, garantizando operación continua de equipos críticosCapacitación Especializada: Programas de formación continua para personal médicoFinanciamiento Flexible: Planes adaptados a las necesidades de cada instituciónCobertura Nacional: Envíos a toda la República Mexicana con logística especializadaGarantía Extendida: Respaldo integral en todos los equipos distribuidosImpacto en el Sector SaludLa expansión de Solo Equipos Médicos ha tenido un impacto significativo en la modernización del sector salud mexicano. Más de 500 instituciones médicas han actualizado su equipamiento a través de la empresa, beneficiando a miles de pacientes con diagnósticos más precisos y oportunos."La venta de ultrasonidos ha experimentado un crecimiento del 60% en el último año, reflejando la necesidad de modernización en diagnóstico por imagen. Similarmente, la venta de electrocardiógrafos y la venta de monitores de signos vitales han mostrado incrementos superiores al 50%, impulsados por la demanda de equipamiento confiable y accesible", comenta el Director Comercial de la empresa.Compromiso con la ExcelenciaSolo Equipos Médicos mantiene certificaciones de calidad ISO y cumple estrictamente con todas las normativas sanitarias mexicanas. La empresa trabaja exclusivamente con fabricantes reconocidos internacionalmente, garantizando que cada equipo distribuido cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.Proyecciones FuturasPara 2026, Solo Equipos Médicos planea expandir su catálogo con nuevas líneas de productos y fortalecer su presencia en estados donde la modernización médica representa una prioridad. La empresa también invertirá en programas de capacitación ampliados y en el desarrollo de una plataforma digital que facilite el acceso a sus servicios.

