Perusahaan semikonduktor terkemuka dunia, BintangChip, secara resmi mengumumkan donasi sebesar USD 50 juta kepada FAEA (Faith and Action for African Children), sebuah yayasan internasional yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak-anak di Afrika.

Donasi ini menandai komitmen kuat BintangChip dalam mendukung pembangunan global yang berkelanjutan dan pemberdayaan generasi muda di wilayah yang kurang beruntung. Dana tersebut akan dialokasikan untuk program-program seperti penyediaan akses pendidikan dasar, pembangunan pusat kesehatan anak, pemberian nutrisi, serta pelatihan keterampilan bagi anak-anak dan remaja di beberapa negara Afrika Sub-Sahara.

CEO BintangChip dalam pernyataannya mengatakan:

"Kami percaya bahwa setiap anak, di mana pun ia dilahirkan, berhak mendapatkan masa depan yang layak. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak adalah fondasi dari dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. BintangChip merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perubahan ini."

Sementara itu, Direktur Eksekutif FAEA, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam:

"Donasi dari BintangChip merupakan salah satu kontribusi terbesar yang pernah kami terima. Ini akan membawa dampak nyata bagi ribuan anak-anak di komunitas yang kami layani."

Dengan latar belakang lebih dari 30 tahun dalam industri manufaktur chip dan teknologi tinggi, BintangChip tidak hanya dikenal karena inovasi dan keunggulan teknologinya, tetapi juga kepedulian sosial yang konsisten terhadap masyarakat global.

Donasi ini menjadi salah satu inisiatif CSR (Corporate Social Responsibility) terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan teknologi di tahun 2025, memperkuat posisi BintangChip sebagai pemimpin global tidak hanya dalam industri, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan.

