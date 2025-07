Suomalainen tekoälytyökalu parantaa tuottavuutta työntekijälähtöisesti

DI, HTT, Dosentti Marko Kesti Welcome to Novogain AI assistant Novogain AI johtamisen kehittämisprosessin kuvaus

Novogain AI on maailman ensimmäinen tekoälyratkaisu, joka tekee tiimistä digitaalisen kaksosen ja ehdottaa toimenpiteet kestävän tuottavuuden saavuttamiseksi.

Suomessa on yksi maailman osaavimmista ja kokeneimmista työvoimista, mutta emme ole osanneet hyödyntää tätä tuottavuuden moottorina. Novogain AI tekee tämän vihdoin mahdolliseksi.” — Marko Kesti

FINLAND, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Suomalainen tekoälykeksintö, Novogain AI, voi mullistaa tuottavuuden kehittämisen organisaatioissa. Tekoälyavusteinen johtamisen työkalu auttaa jokaista tiimiä löytämään juuri omiin tarpeisiinsa räätälöidyt kehittämistoimenpiteet – digitaalisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.“Novogain AI auttaa jokaista tiimiä optimaalisesti ja kädestä pitäen,” sanoo dosentti Marko Kesti, joka on kehittänyt keksinnön yli kymmenen vuoden tutkimustyön pohjalta. Sovelluksen ytimessä on Kestin kehittämä QWL -menetelmä (Quality of Working Life) sekä tiimin digitaalinen kaksonen, joiden avulla simuloidaan tekoälyn tukemana tilanteeseen parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Näin jokainen tiimi saa konkreettisen ja motivoivan polun kohti menestystä.Kestin väitöstutkimuksessa todettiin, että organisaatioiden henkilöstöllä on valtava määrä hiljaista tietoa, jota ei ole osattu hyödyntää systemaattisesti kilpailukyvyn kehittämiseen. Hiljaiset signaalit – työntekijöiden kokemukset, näkemykset ja kehitysehdotukset – ovat suoraan yhteydessä työyhteisön kyvykkyyksiin ja lopulta organisaation suorituskykyyn ja taloudellisiin tuloksiin. Ongelmaksi on muodostunut se, että tämän potentiaalin hyödyntäminen on ollut liian vaikeaa ja työlästä.“Nyt jokainen tiimi voi löytää ja toteuttaa juuri itselleen sopivan kehittämisen polun – nopeasti ja skaalautuvasti."Tutkitusti vaikuttava – tulokset puhuvat puolestaanKestin tutkimukset ja käytännön kehittämishankkeet ovat osoittaneet, että kun kehittämistä kohdistetaan oikein ja henkilöstön osaamista sekä hiljaista tietoa hyödynnetään systemaattisesti, tuottavuuden parantaminen voi ylittää kaikki odotukset.Tämä ei edellytä kalliita tuotekehitysprojekteja, vaan kyse on arjen työn parantamisesta: pienistä havainnoista, osaamisen hyödyntämisestä ja toimintatapojen kehittämisestä. Koska työarjen tarpeet muuttuvat jatkuvasti – henkilöstön, prosessien, palvelujen ja ympäristön muuttuessa – kehittämisen on oltava nopeaa ja joustavaa. Tässä Novogain AI astuu kuvaan, mahdollistaen nopeat ja vaikuttavat kehitystoimenpiteet tekoälyn avulla.Tutkimuksissa ja käytännön kehittämishankkeissa on saavutettu vaikuttavia tuloksia.Esimerkiksi Kestin väitöstutkimuksessa Starkki paransi tuottavuuttaan (HCROI) yli 4 %, samanaikaisesti henkilöstömäärän ja liikevaihdon kasvaessa. Toimintatutkimusten tuloksina JYSK saavutti 4700 euron tulosparannuksen työntekijää kohden, Oulun Rosso teki lähes 50 sijan loikan asiakastyytyväisyydessä ja hoiva-alalla Treili paransi työelämän laatua yli 10 %, mikä johti taloudellisen tuloksen lähes viisinkertaistumiseen.Aiemmin tällaiset tulokset vaativat aikaa vieviä ja kalliita kehityshankkeita. Nyt Novogain AI mahdollistaa saman digitaalisesti – nopeasti, toistettavasti ja kustannustehokkaasti.Avain talouden ja työhyvinvoinnin yhdistämiseenNovogain AI:n ytimessä on ymmärrys siitä, että tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen kulkevat käsi kädessä. Sovellus auttaa löytämään kehittämistoimia, jotka parantavat yhtä aikaa henkilöstön työhyvinvointia ja liiketoiminnan tuloksia – kestävästi ja pitkällä aikavälillä.Novogain AI sisältää auditoidut parhaat johtamiskäytännöt sekä Kestin väitöstutkimuksessa kerätyt yli 350 kehittämisideaa. Älykäs analytiikka etsii automaattisesti tiimikohtaiset, vaikuttavimmat kehittämistoimenpiteet, jotka tuottavat suurimman hyödyn.Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hyvinvointialueet voivat parantaa asiakaspalvelun laatua ja saavuttaa talouden tasapainon nykyisellä rahoituksella muutamassa vuodessa.“Suomessa on yksi maailman osaavimmista ja kokeneimmista työvoimista, mutta emme ole osanneet hyödyntää tätä tuottavuuden moottorina. Novogain AI tekee tämän vihdoin mahdolliseksi.”Lähteet1. Työsuojelurahasto (2013). Vaikuttavuutta henkilöstötuottavuuden kehittämiseen (TSR No 112223).2. Kesti, M. (2012). The tacit signal method at human competence based organization performance development. University of Lapland.3. Marko Kesti (2016). Henkilöstölähtöinen HR-Lean tuottaa tulosta.4. Treili Oy (2024). Treili paransi työelämän laatua 10 % kestävän tuottavuuden mallilla.

