Farm season is rolling — are you ready to share the road?

From July through September, Oregon’s rural roads and highways become busier with more than just regular traffic—they’re filled with tractors, combines, and other slow-moving farm equipment essential to the state’s agricultural economy. The Oregon Department of Transportation (ODOT), Oregon Department of Agriculture (ODA), and Oregon Farm Bureau are teaming up to remind drivers: stay alert, slow down, and share the road.

Sharing the road starts with awareness

“As we move deeper into farming season, you’ll see more farm machinery on our roads as farmers harvest crops and deliver their products to market,” said Lisa Charpilloz Hanson, Director of the Oregon Department of Agriculture. “It’s crucial to remember that even though you may spot the farmers, they may not spot you. Large equipment comes with considerable blind spots, especially when backing up or navigating tight turns. Let’s prioritize safety on our roads—be vigilant and give them the space they need.”

Farm vehicles often travel under 25 mph, may take up more than one lane, and can make wide turns into fields or farm driveways. For many drivers, sharing the road with these vehicles is unfamiliar—and that inexperience can increase risk.

“Even though the number of crashes involving farm equipment each year is relatively low, the outcomes can be serious—and avoidable,” said Mindy McCartt, ODOT Public Information Officer. “These are preventable incidents, and a little caution goes a long way.”

A small number of crashes—with serious consequences

In the last five years, Oregon has averaged 32 crashes involving farm equipment annually, resulting in about four serious injuries each year. Fatal crashes occurred in both 2020 and 2022. These numbers may seem small—but each one represents a person, a family, and a community impacted.

Tips for drivers during farm season:

Drive defensively. Stay alert for equipment entering or crossing the road.

Stay alert for equipment entering or crossing the road. Slow down. Most farm vehicles travel under 25 mph—start braking early.

Most farm vehicles travel under 25 mph—start braking early. Stay back. Maintain at least 50 feet behind large farm equipment.

Maintain at least 50 feet behind large farm equipment. Pass only when safe. Wait for clear sightlines and legal zones; avoid passing near curves, bridges, or field entrances.

Wait for clear sightlines and legal zones; avoid passing near curves, bridges, or field entrances. Watch for wide turns. Equipment may veer unexpectedly to enter fields or driveways.

Equipment may veer unexpectedly to enter fields or driveways. Yield when needed. Large vehicles may not be able to pull over—give them space.

Large vehicles may not be able to pull over—give them space. Keep calm. Delays are temporary. Aggressive driving isn’t worth the risk.

Delays are temporary. Aggressive driving isn’t worth the risk. Be extra cautious at intersections. Tall crops or unmarked field access points can reduce visibility.

Know the signs

Look for the orange triangle emblem on the back of farm vehicles. It signals a slow-moving vehicle—reduce your speed and pass only with care.

“As harvest picks up, more tractors and equipment will be on the road,” said Angi Bailey, President of the Oregon Farm Bureau. “Remember these are not only your neighbors on the road, but also our husbands, wives, sons, daughters, and valued employees. We want everyone to come home safe at the end of the day. Please give farmers the space they need to do the job of growing food and fiber for Oregon and beyond.”

“Everyone wants to get where they’re going safely—whether that’s to the market or back to the barn,” McCartt added. “A few extra seconds of patience could save a life.”

With Oregon’s farms in full swing, ODOT, ODA, and the Oregon Farm Bureau encourage all drivers to keep safety top of mind. Let’s all do our part to share the road this season—with patience, awareness, and respect.

Comienza la temporada agrícola: ¿está preparado para compartir la carretera?

ODOT, ODA, y la Oficina Agrícola de Oregón instan a los conductores a mantenerse alerta en torno a los equipos de movimiento lento durante la temporada alta de cosecha de Oregón.

De julio a septiembre, las carreteras y autopistas rurales de Oregón se llenan de algo más que tráfico normal: están repletas de tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas de movimiento lento esenciales para la economía agrícola del estado. El Departamento de Transporte de Oregón (ODOT), el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) y la Oficina Agrícola de Oregón se han unido para recordar a los conductores que se mantengan alerta, reduzcan la velocidad y compartan la carretera.

Compartir la carretera comienza con la concienciación

"A medida que nos adentramos en la temporada agrícola, verá más maquinaria agrícola en nuestras carreteras, ya que los agricultores cosechan los cultivos y entregan sus productos al mercado", dijo Lisa Charpilloz Hanson, Directora del Departamento de Agricultura de Oregón. "Es fundamental recordar que, aunque usted vea a los agricultores, es posible que ellos no le vean a usted. Los equipos de gran tamaño tienen considerables ángulos muertos, sobre todo al dar marcha atrás o al tomar curvas cerradas. Demos prioridad a la seguridad en nuestras carreteras: estemos atentos y dejémosles el espacio que necesitan".

Los vehículos agrícolas circulan a menudo a menos de 40 km/h, pueden ocupar más de un carril y realizar giros amplios en los campos o en las entradas de las granjas. Para muchos conductores, compartir la carretera con estos vehículos es algo desconocido, y esa inexperiencia puede aumentar el riesgo.

"Aunque el número de accidentes en los que se ve implicada maquinaria agrícola cada año es relativamente bajo, los resultados pueden ser graves y evitables", dijo Mindy McCartt, Oficial de Información Pública de ODOT. "Se trata de incidentes evitables, y un poco de precaución ayuda mucho".

Un pequeño número de accidentes con graves consecuencias

En los últimos cinco años, Oregón ha tenido una media anual de 32 accidentes con maquinaria agrícola, que han provocado unos cuatro heridos graves cada año. En 2020 y 2022 se produjeron accidentes mortales. Estos números pueden parecer pequeños, pero cada uno representa una persona, una familia y una comunidad impactada.

Consejos para los conductores durante la temporada agrícola:

- Conduzca a la defensiva. Manténgase alerta a los equipos que entran o cruzan la carretera.

- Reduzca la velocidad. La mayoría de los vehículos agrícolas circulan a menos de 40 km/h. Empiece a frenar pronto.

- No se acerque. Manténgase al menos a 15 metros por detrás de los equipos agrícolas grandes.

- Adelántese sólo cuando sea seguro. Espere a que haya líneas de visión despejadas y zonas legales; evite adelantar cerca de curvas, puentes o entradas de campos.

- Preste atención a los giros amplios. Los equipos pueden virar inesperadamente para entrar en los campos o en los accesos.

- Ceda el paso cuando sea necesario. Es posible que los vehículos grandes no puedan aparcar; déjeles espacio.

- Mantenga la calma. Los retrasos son temporales. Conducir de forma agresiva no merece la pena.

- Extreme las precauciones en los cruces. Los cultivos altos o los accesos a los campos sin señalizar pueden reducir la visibilidad.

Conozca las señales

Busque el emblema del triángulo naranja en la parte trasera de los vehículos agrícolas. Indica que se trata de un vehículo lento: reduce la velocidad y adelanta con cuidado.



"A medida que la cosecha aumenta, más tractores y equipos estarán en la carretera", dijo Angi Bailey, Presidente de la Oficina Agrícola de Oregon. "Recuerde que estos no son sólo sus vecinos en la carretera, sino también nuestros maridos, esposas, hijos, hijas, y valiosos empleados. Queremos que todos vuelvan a casa sanos y salvos al final del día. Por favor, den a los agricultores el espacio que necesitan para hacer el trabajo de cultivar alimentos y fibra para Oregón y más allá."



"Todo el mundo quiere llegar a su destino sano y salvo, ya sea al mercado o de vuelta al establo", añadió McCartt. "Unos segundos más de paciencia podrían salvar una vida".

Con las granjas de Oregón en pleno apogeo, ODOT, ODA, y la Oficina Agrícola de Oregón animan a todos los conductores a mantener la seguridad en mente. Pongamos todos de nuestra parte para compartir la carretera esta temporada, con paciencia, conciencia y respeto.