KaffeeMiau feiert Launch: Neuer Onlineshop für Katzenliebhaber mit Stil und Koffein im Blut

ST. PöLTEN, AUSTRIA, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- KaffeeMiau, die neue Lifestyle-Marke für Katzen- und Kaffeefans, startet mit einem nachhaltigen Onlineshop in Deutschland und Österreich. Im Fokus stehen stylische Bio-T-Shirts, hochwertige Hoodies und liebevoll designte Kaffeetassen – alles für Menschen, die ihren Tag erst nach dem ersten Kaffee und mit schnurrender Begleitung starten.Kaffee. Katzen. Kuscheliger Style.„Ich schnurre erst nach dem ersten Kaffee.“ – Mit diesem augenzwinkernden Slogan bringt KaffeeMiau genau das auf den Punkt, was viele im Alltag fühlen. Die neue D2C-Marke verbindet Katzenliebe und Koffeinleidenschaft mit fairem, umweltbewusstem Stil. Der Launch markiert den offiziellen Verkaufsstart unter www.kaffeemiau.com „Unsere Kund:innen wollen zeigen, wofür ihr Herz schlägt – ohne dabei Kompromisse bei Qualität oder Ethik zu machen“, sagt die Gründerin von KaffeeMiau. „Genau dafür stehen unsere Produkte.“Hochwertige Basics mit HaltungDas Sortiment von KaffeeMiau umfasst:Bio-T-Shirts: Unisex, S bis 3XL, in Schwarz, Weiß oder Grau, ab 29 €Bio-Hoodies: S bis 5XL, ab 59 €Keramiktassen: ab 19 €Bundles: Shirt, Hoodie & Tasse im Set ab 96,30 €Alle Textilien sind bio-zertifiziert, Fairtrade produziert und werden innerhalb Europas gedruckt und versendet – meist aus Deutschland oder Österreich. Damit garantiert KaffeeMiau nicht nur kuschelweiche Qualität, sondern auch kurze Lieferwege und faire Bedingungen in der Produktion.Ema, die MarkenkatzeHerzstück der Marke ist Ema, eine goldbraune Langhaarkatze mit smaragdgrünen Augen, die als Gesicht von KaffeeMiau die Herzen der Community erobert. „Ema ist mehr als unser Maskottchen“, so das Team. „Sie verkörpert genau das, was unsere Marke ausmacht: Eleganz, Wärme und eine gute Portion Selbstbewusstsein.“Social Shopping trifft WertebewusstseinKaffeeMiau richtet sich an eine moderne, urbane Zielgruppe – insbesondere Frauen zwischen 25 und 45, die auf Instagram & Co. nach besonderen, nachhaltigen Produkten suchen. „Unsere Käufer:innen sind proud Cat Parents, die gerne online shoppen und gezielt nach stylischen Dingen suchen, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln“, so das Team hinter KaffeeMiau.Dank klarer Botschaften, stilvoller Flatlay-Mockups und dezenten Black-on-Black-Editionen bietet die Marke ein Design, das auf Zurückhaltung mit Aussagekraft setzt.Nachhaltigkeit als MarkenversprechenBei KaffeeMiau endet Nachhaltigkeit nicht beim Kaffee. Die Marke legt Wert auf:- Fair Labor Association & WRAP-zertifizierte Produktion- OEKO-TEX-zertifizierte Textilien- Umweltfreundlicher Druck und Verpackung- CO₂-armer Versand durch lokale Produktionsstandorte„Wir glauben, dass Gerechtigkeit, Qualität und Stil keine Gegensätze sind“, erklärt die Gründerin. „Unsere Kund:innen haben ein gutes Auge – und ein gutes Gewissen.“Jetzt online – mit Fokus auf DACHDer KaffeeMiau Shop ist ab sofort unter www.kaffeemiau.com verfügbar. Aktuell wird ausschließlich nach Deutschland und Österreich geliefert. Der Standardversand beträgt 4,99 €, ab einem Einkaufswert von 75 € ist die Lieferung kostenlos.Begleitend zum Launch startet eine erste Performance-Kampagne auf Facebook und Instagram, um die neue Marke bekannt zu machen. Weitere Social-Media-Kanäle sind bereits aktiv, darunter Pinterest, YouTube und LinkedIn.

