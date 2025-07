Peluang Ekspor Indonesia ke Eurasia Semakin Terbuka Lewat Pameran Dagang B2B Terkemuka

ITE Group - Working For Your Success Meeting Place for Industry Professional Business Opportunities Await

ITE Group memperluas akses pelaku usaha Indonesia ke pasar CIS dan Eurasia melalui jaringan pameran industri terbesar di kawasan.

INDONESIA, July 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Saat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan kawasan Eurasia kian berkembang, ITE Group —penyelenggara pameran dagang B2B terbesar di CIS—menyampaikan peluang besar bagi pelaku industri Indonesia untuk menembus pasar kawasan melalui platform bisnis yang terpercaya dan terfokus. CIS adalah Commonwealth of Independent States diantaranya adalah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Russia, Tajikistan dan Uzbekistan yang kesemuanya memiliki kedutaan besar di Jakarta. Indonesia – Rusia pada tanggal 19 Juni 2025 telah menandatangai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia yangmemperkuat diplomasi ekonomi dengan Rusia.Didirikan sejak tahun 1991, ITE Group menyelenggarakan lebih dari 30 pameran dagang dan konferensi industri setiap tahunnya, menjangkau lebih dari 500.000 pengunjung profesional dan 10.000 peserta pameran dari seluruh dunia.“Kami menciptakan wadah yang kondusif untuk dialog bisnis yang serius antara eksportir dan pembeli potensial,” ujar Dmitry Zavgorodniy, CEO ITE Group. “Perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan platform kami untuk memperluas jangkauan pasar, memperkenalkan inovasi, dan menjalin kerja sama strategis dengan mitra dagang di CIS.”Mengapa Ini Relevan bagi Eksportir Indonesia:• Akses langsung ke pembeli industri: ITE menyatukan pengambil keputusan dari berbagai sektor—dari pengemasan, agribisnis, teknologi hingga farmasi.• Momentum yang kuat: Diplomasi aktif Indonesia dan partisipasi di forum ekonomi tingkat tinggi memperkuat kepercayaan mitra dagang kawasan.• Pendekatan hybrid digital: Melalui platform ITE Connect, perusahaan dapat mempromosikan produk, menjadwalkan pertemuan, dan membangun relasi bisnis sebelum dan sesudah acara.Beberapa pameran utama yang terbuka untuk partisipasi perusahaan Indonesia di tahun mendatang:• Pharmtech & Ingredients – 25–28 November 2025• DairyTech – 27–29 Januari 2026 Aquaflame – 03–06 Februari 2026 MosBuild – 31 Maret – 3 April 2026• RosUpack – 16–19 Juni 2026ITE Group juga memiliki rekam jejak sukses dalam menyambut partisipasi pelaku usaha dari Asia Tenggara melalui pendekatan konsultatif dan dukungan logistik terintegrasi.________________________________________Tentang ITE GroupITE Group adalah penyelenggara pameran B2B terkemuka di Rusia, yang terkenal dengan komitmennya untuk mendorong perdagangan internasional dan pengembangan bisnis. Dengan portofolio yang kuat dengan lebih dari 30 acara terkenal setiap tahunnya, ITE Group juga menciptakan platform Digital Connect yang dapat dipesan lebih dahulu untuk semua acara besar, yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kolaborasi. Didirikan pada tahun 1991, ITE Group telah menyelenggarakan pameran industri terbesar di Rusia dan CIS selama lebih dari tiga dekade, menyediakan platform transformatif untuk dialog penting antara bisnis dan pemerintah, memastikan hasil yang substantial

