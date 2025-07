BintangChip Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa di Jakarta Pusat

SDS merpati

INDONESIA, July 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda Indonesia, BintangChip kembali menunjukkan kepeduliannya melalui kegiatan sosial yang diselenggarakan di SDS Merpati, yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 13/18, Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan tersebut, dua perwakilan pengguna BintangChip, yaitu Bapak Iwan dan Ibu Qiya, secara langsung menyerahkan berbagai perlengkapan belajar kepada para siswa yang membutuhkan. Bantuan tersebut mencakup buku tulis, alat tulis, tas sekolah, dan kebutuhan belajar lainnya yang diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar dengan lebih baik.

“Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Dengan memberikan dukungan nyata kepada siswa sejak dini, kami turut mendorong terciptanya generasi cerdas dan berdaya saing tinggi,” ujar Ibu Qiya saat memberikan sambutan.

Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh pihak sekolah, guru, serta para orang tua murid. Kepala Sekolah SDS Merpati menyampaikan apresiasinya kepada BintangChip atas kontribusi positif ini dan berharap kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut di masa depan.

BintangChip, sebagai perusahaan global yang bergerak di bidang teknologi semikonduktor, terus memperluas dampak sosialnya melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pendidikan, teknologi, dan pengembangan masyarakat.

