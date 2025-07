Deutschlands führender KI-Experte Andreas Dahmen: 'Die Digitalisierung erreicht endlich den Mittelstand'

Prof. Andreas Dahmen GHK

Deutschlands KI-Experte Dahmen: Der Mittelstand wird digital – ein Meilenstein auf dem Weg zu KI und Zukunftsfähigkeit

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- „Die Digitalisierung ist im Mittelstand angekommen – und das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur KI-Readiness“, sagt Prof. Dr. Andreas Dahmen, Digitalisierungsexperte und Vorstand der GHK Management Consulting AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit dieser Aussage reagiert Dahmen auf ein aktuelles Statement von Christoph Ahlhaus, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) und ehemaliger Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Bei einer Senatsveranstaltung der Seiffert Logistics Gruppe betonte Ahlhaus: „ Digitalisierung ist keine Kür, sondern Pflicht. Ohne Datenstrategie keine KI, ohne KI keine Zukunftsfähigkeit.“ Dahmen bekräftigt diese Einschätzung und sieht im Mittelstand einen wichtigen Wendepunkt: „Nur wer digital denkt und handelt, kann die Potenziale von Künstlicher Intelligenz erschließen. Die Voraussetzungen dafür werden im Mittelstand gerade geschaffen – und das stimmt mich optimistisch.“ Ein ausführliches Interview mit Prof. Dr. Dahmen zum Thema „KI und Mittelstand“ erschien am 26. Juni 2025 in der Wirtschaftswoche.

