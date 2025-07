Smarte Ladefunktionen im stilvollen Design: Die Powerbank mit integriertem Standfuß RealPower PB-5000 MAG Watch

RealPower PB-5000 MAG Watch

GERMANY, July 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Der Smartphone-Akku ist leer und keine Steckdose in Sicht. Ein bekanntes Szenario, besonders unterwegs. Wer dann zur Powerbank greift, hat meist ein rein funktionales und schlichtes Gerät in der Hand. Die PowerPB-5000 MAG Watch von RealPower geht einen anderen Weg: Sie liefert nicht nur zuverlässig neue Energie für Smartphone und Co., sondern setzt gleichzeitig ein außergewöhnliches optisches Statement: Mit ihrer transparenten Front und dem sichtbaren Innenleben in edlen Metalltönen hebt sie sich deutlich vom Einheitsgrau der meisten Powerbanks ab. Die Rückseite sowie die Ränder der PB-5000 MAG Watch bestehen aus hochwertigem mattgrauem Aluminium und runden das stilvolle Gesamtbild ab. So wird die Powerbank nicht nur zum praktischen Alltagshelfer, sondern auch zum echten Hingucker.Kabelloses Laden auch für die Apple WatchMit einer Kapazität von 5.000 mAh und einer Ausgangsleistung von 15 Watt lädt die Powerbank das Smartphone schnell und effizient wieder auf. Dank MagSafe-Kompatibilität funktioniert das bei iPhones sogar kabellos. Durch diese Funktion wird lästiger Kabelsalat in der Tasche vermieden. Geräte ohne MagSafe-Unterstützung lassen sich alternativ über den USB-C-Anschluss der Powerbank laden. Das passende USB-C-auf-USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.Ein weiterer Bonus des speziellen Designs der PB-5000 MAG Watch: Sie ist sehr kompakt gehalten. Mit ihrem besonders leichten Gewicht von nur 176 Gramm und einem Format von 70 × 103 × 14 mm passt sie problemlos in jede Hand- oder Jackentasche und ist damit der ideale Energielieferant für das Handy beim nächsten Konzert oder Städtetrip.Eine integrierte LED-Anzeige informiert auf einen Blick über die verbleibende Ladeleistung der Powerbank. Bei voller Kapazität liefert die Powerbank Energie für bis zu 24 Stunden. Je nach Gerät und Nutzung.Besonders praktisch: Auf der Rückseite der Powerbank befindet sich eine integrierte Ladefläche für die Apple Watch. Damit bleibt auch die smarte Uhr jederzeit einsatzbereit ganz ohne zusätzliches Ladekabel.Ein integrierter Standfuß für mehr KomfortOb im Zug, beim Frühstück oder am Schreibtisch: Der integrierte Standfuß der PB-5000 MAG Watch macht den Unterschied. Einfach ausklappen und schon steht das Smartphone auf dem Tisch. Ideal für Video-Calls im Homeoffice, Serien-Streaming unterwegs oder das Nachkochen eines Rezepts in der Küche, ohne dass man das Handy ständig halten oder anlehnen muss.Erhältlich ist die PB-5000 MAG Watch von RealPower zu einer UVP von 39,99 Euro – unter anderem bei MediaMarkt.

