ريادة أسترالية في التقنيات الزراعية: "نُوَا فِيدْز" تستعد لإحداث تحول في قطاع الأعلاف في الإمارات والحد من هدر الغذاء

núaFEEDs’ facility in Australia processing collected surplus bread Eric and Chava Berrill, Founders of núaFEEDs núaFEEDs’ facility processing collected surplus bread

ABU DHABI, ABU DHABI CITY, UNITED ARAB EMIRATES, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت نُوَا فِيدْز (núaFEEDs) الشركة الأسترالية الرائدة في مجال التقنيات الزراعية، عن إطلاق خدماتها في الإمارات العربية المتحدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعلاف بالدولة، بالتماشي مع جهود الإمارات لترسيخ الأمن الغذائي والاستدامة.وتعتزم الشركة بعد إتمام إجراءات تسجيلها رسمياً في الدولة، إطلاق منشأة متطورة تعمل على تحويل فائض الخبز إلى علف مستدام بجودة استثنائية وقيمة غذائية عالية، في خطوة تمثل تحولاً محورياً في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والمتمثلة في هدر الطعام. واختارت "نُوَا فِيدْز" دولة الإمارات كمرحلة أولى في إطار خطتها التوسعية في الأسواق العالمية، وذلك انطلاقاً من قناعتها برؤية الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، والتزامها الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي، وريادتها في تبني مبادرات الاقتصاد الدائري المستقبلية.تصل "نُوَا فِيدْز" إلى دولة الإمارات بسجل حافل من الخبرات يمتد لأكثر من 25 عاماً في غرب أستراليا. ونجحت الشركة، بقيادة تشافا وإريك بيريل، من ابتكار حل فريد يعالج ثلاثة تحديات حرجة عبر سلسلة .الإمدادات، والمتمثلة في التكلفة المتزايدة وغير المتوقعة للأعلاف، تزايد هدر الغذاء، وارتفاع تكلفة التخلص من المخلفات.تصل "نُوَا فِيدْز" إلى دولة الإمارات بسجل حافل من الخبرات يمتد لأكثر من 25 عاماً في غرب أستراليا. ونجحت الشركة، بقيادة تشافا وإريك بيريل، من ابتكار حل فريد يعالج ثلاثة تحديات حرجة عبر سلسلة الإمدادات، والمتمثلة في التكلفة المتزايدة وغير المتوقعة للأعلاف، تزايد هدر الغذاء، وارتفاع تكلفة التخلص من المخلفات.وتتعدد فوائد دخول "نُوَا فِيدْز" إلى سوق الإمارات، فبالنسبة للموردين الذين لديهم مخلفات غذائية قائمة على الحبوب، مثل متاجر البيع بالتجزئة والمراكز التجارية الكبرى ومصنعي الأغذية والمخابز، تساهم الشراكة مع "نُوَا فِيدْز" في خفض تكاليف التخلص من مخلفات الخبز، وتبسيط عمليات الجمع، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وترشيد استهلاك المياه بشكل ملموس. إذ إن تحويل كل طن من الخبز بعيداً عن المكبات يساهم في خفض 500 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير 13 متر مكعب من المياه المستخدمة في إنتاج الحبوب. الأمر الذي يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات وأهدافها المناخية، ، ما يعزز مؤهلات الاستدامة لدى الشركات المنضمة إلى المبادرة.أما بالنسبة لأصحاب المزارع ومشتري الأعلاف، فتقدم "نُوَا فِيدْز" بديلاً مستقراً للأعلاف، بتكلفة منخفضة وقيمة غذائية عالية. ومع تقلب أسعار الأعلاف التقليدية بشكل كبير سنوياً، سيوفر حلُّ "نُوَا فِيدْز" محلي المصدر وبأسعار ثابتة مع الحد من استيراد الأعلاف، ما يعزز الأمن الغذائي للدولة. كما يؤكد التزام الشركة بمعايير الأمن الحيوي، التي وضعت بموجب اللوائح الأسترالية الصارمة من الدرجة الأولى في مجال الجودة والسلامة.وتعد الهيئات الحكومية والتنظيمية، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من أبرز الجهات التي ستستفيد من حل "نُوَا فِيدْز". ويدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 على نحو مباشر، عبر الحد من الاعتماد على الواردات، وتشجيع الاعتماد على بدائل الأعلاف المحلية، والمساهمة في أهداف الحد من المخلفات.وتستورد دولة الإمارات، بسبب طبيعة مناخها وقلة أراضيها الزراعية، مكونات الأعلاف لحوالي 4.8 مليون رأس من الماشية و44 مزرعة للدواجن. وفي الوقت نفسه، يتم إلقاء ما يزيد عن 18 مليون طن من الأغذية المستوردة في مطامر النفايات (حوالي 19% منها يأتي من الحبوب والبقوليات) في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحدها، الأمر الذي يؤدي إلى هدر موارد غذائية هامة، بالإضافة إلى زيادة انبعاث الغازات الدفيئة. ويركز النهج المبتكر لـ"نُوَا فِيدْز" على فصل مخلفات الحبوب، وتحويلها إلى أعلاف. لن تحول هذه العملية النفايات عن مطامر النفايات فحسب، بل ستحافظ أيضاً على القيمة الغذائية للخبز، مما يخلق منتجاً يمكن أن يتفوق على الحبوب التقليدية مثل الشعير من حيث محتوى البروتين والطاقة – بتكلفة تنافسية للصناعات المستهلكة لأعلاف الحيوانات. ستؤدي هذه العملية إلى الحد من المخلفات المرسلة إلى المطامر، مع الحفاظ على القيمة الغذائية للخبز، ما يوفر منتجاً غذائياً يتفوق على الحبوب التقليدية مثل الشعير من حيث محتوى البروتين والطاقة، ويُقدم بتكلفة تنافسية للقطاعات التي تستهلك الأعلاف.يمثل دخول "نُوَا فِيدْز" إلى السوق الإماراتي خطوة هامة لضمان الأمن الغذائي واعتماد اقتصاد دائري أكثر شمولاً، إذ حيث يتم الاحتفاظ بالموارد القيمة داخل السلسلة الغذائية، مع الحد من هدر الطعام وانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. ومن المتوقع أن تساهم خبرة الشركة الطويلة ونهجها المبتكر بشكل كبير في دعم رؤية الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.