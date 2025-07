新興交易系統 Finger Trader 獲歐美基金青睞，以即時清算與開放API模式革新金融基建

Finger Trader 以即時清算及開放API重塑交易安全與效率,深受歐美資產管理公司與清算機構讚譽

HONG KONG, HONG KONG, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- 【記者綜合報導|2025年7月,香港】隨著全球金融市場對透明度和風險控制要求的提升,一款名為 Finger Trader 的新型交易系統正在亞洲及歐美金融圈中引發廣泛關注。該系統尤其受到多家歐美資產管理公司及清算機構的高度評價。Finger Trader 採用即時清算機制,並由第三方清算機構托管用戶資金,實現交易與資金清算的徹底分離。這一架構有效降低了傳統交易平台中因「信用倉」所引發的結算風險,保障了資金安全與交易透明度。多位業內人士指出,Finger Trader 不僅在交易後資金透明度上設立了新標準,更通過即時結算功能顯著提升了資金安全性。某歐美資產管理公司高管表示:「Finger Trader 提供的即時清算功能,解決了我們過往面臨的結算延遲與信用風險問題,這對日常操作至關重要。」除了技術上的突破,Finger Trader 更展現了與眾不同的商業理念。該平台並非傳統意義上的交易系統,而是一個開放的交易系統平台,歡迎來自全球不同市場的交易商使用。隨著越來越多交易商接入,Finger Trader 的生態系統不斷壯大,打造更強大的交易撮合網絡。這種多元交易商匯聚模式不僅提升了市場流動性,也大幅增加了交易效率與便利性。交易商能夠在同一平台上無縫對接並實施對沖策略,有效促進更健康且具彈性的金融生態環境。在功能設計上,Finger Trader 採用開放API策略,使交易商能夠繼續使用自己熟悉的交易系統,同時受益於Finger Trader強大的即時清算和資金托管服務。前提條件是交易商需將保證金存放於清算機構,從而確保資金安全和結算合規。此外,平台還提供多種增值服務,如社區討論、即將推出的跟單交易和中介商管理後台,進一步提升用戶交易體驗和活躍度。據知情人士透露,Finger Trader自軟體上線以來,已與多家歐美及亞洲資產管理公司和清算機構展開技術合作洽談,積極推動通過API實現更靈活的系統整合與定制服務。市場觀察者認為,Finger Trader正代表一種金融科技新趨勢——不將自身定位為單一交易系統,而是成為連接不同交易系統與清算基礎設施的橋樑,推動交易生態向更加透明和合規的方向發展。目前,Finger Trader 的手機應用程式已在 Apple App Store 和 Google Play 上架,為用戶提供即時帳戶監控、清算進度及風控資訊。

