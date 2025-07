Fiscal General Letitia James Insta a Neoyorquinos a Aprovechar la Nueva Reglamentación de "Clic Para Cancelar"

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, recordó hoy a los neoyorquinos que la nueva reglamentación "Clic Para Cancelar" ("Click-to-Cancel" en inglés) de la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) entrará en efecto el 14 de julio, lo que facilitará a los consumidores la cancelación de suscripciones y otros servicios que se renuevan automáticamente. La reglamentación exige que las compañías hagan que la cancelación de suscripciones sea al menos tan fácil como la inscripción y que permitan a los consumidores cancelar servicios utilizando el mismo método que usaron para registrarse, ya sea en línea, en persona o por teléfono. Al cancelar una suscripción en línea, el mecanismo de cancelación debe ser fácil de encontrar y no se puede obligar a los consumidores a hablar con un agente si no lo hicieron al registrarse. La reglamentación de la FTC añade nuevas protecciones para los consumidores de Nueva York que ya están protegidos por una ley estatal que exige que los procesos de cancelación sean rentables, rápidos y fáciles de usar. “Los neoyorquinos nunca deberían tener que pasar por tantos obstáculos solo para cancelar una suscripción no deseada”, dijo Fiscal General James. “Esta nueva reglamentación de ‘Clic Para Cancelar’ protegerá a los consumidores y garantizará que las empresas operen de forma justa. Recomiendo a quienes tengan dificultades para cancelar una suscripción que lo reporten a mi oficina, y continuaré asegurándome de que las empresas de todo nuestro estado cumplan la ley”. Además de exigir una cancelación simple, la reglamentación de "Clic Para Cancelar" exige que las empresas se aseguren de que los usuarios sepan qué aceptan antes de suscribirse con renovación automática. Las empresas también deben asegurarse de que la información importante sobre la suscripción sea veraz, clara y fácil de encontrar. La Fiscal General James sugiere que neoyorquinos que tengan problemas cancelando una suscripción que se pongan en contacto con su oficina, presentando una queja en línea. La Fiscal General James lucha constantemente para proteger a los neoyorquinos de las empresas que intentan aprovecharse de ellos ofreciendo suscripciones recurrentes costosas y difíciles de cancelar. En noviembre de 2024, ganó una demanda para impedir que SiriusXM atrapara a los clientes neoyorquinos con suscripciones no deseadas. En diciembre de 2023, obtuvo $740,000 del proveedor de salud mental en línea, Cerebral, por su difícil proceso de cancelación. En junio de 2023, la Fiscal General James lideró un grupo bipartidista de 26 fiscales generales estatales que presentaron una carta de comentarios a la FTC en apoyo a los cambios a su normativa vigente. Estos cambios dieron lugar a la nueva reglamentación de "Clic Para Cancelar".

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.