Hub Affiliations trionfa agli iGB Affiliate Awards 2025: premiati come “Rising Star” del settore

IGB AFFILIATE AWARDS Il team di Hub Affiliations Il team di Hub Affiliations Francesco Maddalena, Anna Maria Baccaro e Charles Herisson

NAPOLI, ITALY, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations si aggiudica il titolo di “Rising Star” agli iGB Affiliate Awards 2025, affermandosi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama internazionale del performance marketing. La cerimonia si è svolta il 3 luglio nella suggestiva cornice del Troxy Theatre di Londra, tra i protagonisti assoluti dell’affiliate marketing globale. Oltre al premio vinto, l’azienda era presente anche nella shortlist per le categorie “Best Sports Betting Affiliate” e “Affiliate Employer of the Year”, a conferma di un modello di business solido, scalabile e basato su qualità, trasparenza e innovazione.Il riconoscimento come “Rising Star” arriva al culmine di un anno straordinario per Hub Affiliations, già vincitrice del premio “Best Sportsbook Affiliate” ai SiGMA Awards 2025 e degli EGR Italy Awards 2024 nelle categorie “Affiliato dell’anno” e “Affiliato Scommesse Sportive”. In un contesto di continua evoluzione, segnato anche da un crescente impegno del settore verso la responsabilità e la compliance, l’azienda italiana si distingue per l’approccio etico e orientato alla sostenibilità, collaborando con alcuni dei principali operatori europei del gaming – tra cui GoldBet, bet365, Lottomatica, Sisal, Snaitech, Planetwin365 e NetBet.“Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato Francesco Maddalena, founder di Hub Affiliations – che premia il lavoro di un team straordinario e valorizza la nostra visione di un affiliate marketing trasparente, performante e responsabile. Ringraziamo i nostri partner, i colleghi finalisti e l’intera community iGB per aver reso possibile questo percorso. Essere premiati a Londra, in un evento che riunisce l’eccellenza globale del settore, è uno stimolo a continuare a innovare, puntando sempre più in alto”.Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Michael Caselli, fondatore di Clarion Gaming, e a Rosie Brewster, per il loro impegno costante nella valorizzazione della comunità iGB. Hub Affiliations guarda ora al futuro con nuovi obiettivi e una missione chiara: promuovere un marketing di affiliazione di alta qualità, etico e orientato al lungo termine.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.