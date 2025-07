Molino y Cata abrirá una boutique del Aceite de Oliva en Granada este septiembre

El nuevo espacio reunirá las marcas más prestigiosas de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Premium y ofrecerá experiencias formativas y de compra privada.

GRANADA, ANDALUCIA, SPAIN, July 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Molino y Cata , la joven firma que en pocos meses se ha posicionado como opción favorita entre los amantes del aceite premium, anuncia la apertura de su primera tienda física en pleno centro histórico de Granada. Con esta inauguración, la compañía refuerza su misión de acercar la cultura del AOVE a una de las ciudades con mayor atractivo turístico de Europa.“Granada reúne arte, historia y gastronomía; era el escenario natural para nuestro primer punto de venta físico”, destaca Mercedes Uceda, fundadora de Molino y Cata. “Queremos que cualquier persona que cruce la puerta descubra por qué el Aceite de Oliva Virgen Extra Premium es mucho más que un ingrediente: es patrimonio cultural de lo mediterráneo.”Una experiencia 360º en torno al AOVELa tienda abrirá con más de un centenar de referencias de las almazaras más premiadas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, incluyendo coupages y monovarietales reconocidos en concursos internacionales. Además, el espacio contará con:- Sala de cata profesional donde los visitantes podrán evaluar aceites guiados por expertos.- Formación en cata de AOVE mediante cursos introductorios y avanzados para aficionados y profesionales.- Zona de “private shopping” para compras exclusivas con asesoramiento personalizado y degustaciones a puerta cerrada.- Pop-up store para productores: un área rotatoria de marca blanca donde almazaras invitadas presentarán ediciones limitadas y productos de temporada.- Talleres de maridaje con chefs locales y sumilleres de aceite, así como envíos internacionales y asesoría para hostelería.- Turismo gastronómico y cultura oleícolaUbicada a escasos metros de la Catedral, la tienda se proyecta como punto de encuentro para quienes buscan un recuerdo culinario auténtico y para profesionales que desean elevar la experiencia gastronómica de sus establecimientos. Con esta propuesta integral, Molino y Cata aspira a convertir Granada en parada obligada para el turismo oleícola.Sobre Molino y CataFundada en 2025, Molino y Cata ha revolucionado la venta de AOVE Premium en España con una plataforma online que selecciona únicamente aceites de cosecha temprana a través de un riguroso proceso basado en la cata, lo que asegura la máxima calidad de todos los aceites de oliva virgen extra que tienen en catálogo. En su primer semestre de actividad, la empresa ha duplicado su cartera de proveedores y ya sirve a clientes de toda España y gran parte de Europa.Sobre los fundadoresMercedes Uceda es catadora profesional y asesora en la elaboración de aceites de oliva vírgenes, además de profesora en la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía. Jerónimo Palacios es un reconocido experto del sector digital, donde ha tenido una exitosa carrera en el desarrollo organizacional.

