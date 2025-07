ETP Group Umumkan Sertifikasi PCI DSS & PCI SSF, Hadirkan Keamanan Pembayaran yang Tak Tertandingi bagi Peritel

Grup ETP Meraih Sertifikasi PCI DSS & PCI SSF

JAKARTA, INDONESIA, July 7, 2025 / EINPresswire.com / -- ETP Group, pemimpin global dalam perdagangan terpadu dan solusi ritel omni-channel, hari ini mengumumkan bahwa platform POS andalannya—ETP V5.5 Omni-channel POS (R10) dan ETP Mobile Store POS—telah meraih sertifikasi PCI DSS v4.0.1 dan PCI Software Security Framework (SSF) v1.2. Hal ini menjadi tonggak penting bagi ETP dan pelanggan ritel perusahaannya, dalammenawarkan jaminan yang belum pernah ada sebelumnya terkait keamanan dan kepatuhan pembayaran.Tolak Ukur Sertifikasi yang Penting untuk Ritel ModernDalam lanskap digital ritel yang semakin luas, keamanan dan kepatuhan tidak dapat dikompromi. Platform ETP yang baru saja disertifikasi menjadi bukti komitmennya terhadap :Perlindungan yang kuat terhadap data pemegang kartu di berbagai tahap—pengambilan, pengiriman, pemrosesan, dan penyimpananPraktik pengembangan yang aman, diaudit dan disetujui oleh penguji yang diakui secara globalMenawarkan filosofi desain yang menanamkan keamanan dan kepatuhan sebagai komponen integral—bukan opsional.Apa Artinya bagi PeritelA. Keamanan Pembayaran Kelas KorporasiPeritel yang menggunakan POS ETP V5.5 Omni-channel kini dapat memanfaatkan platform yang:Sesuai dengan ketentuan PCI DSS v4.0.1, melindungi semua interaksi pemegang kartuMerupakan salah satu dari sedikit penyedia POS skala besar yang disertifikasi di bawah PCI SSF v1.2, yang mencerminkan standar pengembangan dan rilis terkemukaBagi peritel, ini berarti:Risiko kehilangan data sensitif berkurang drastisProses audit kepatuhan yang lebih cepat dan upaya peninjauan keamanan yang lebih sedikit.Risiko yang lebih rendah terhadap regulasi dan reputasi dalam lingkungan dengan data yang disengketakan.B. Keamanan Terpadu, Kombinasi FleksibilitasETP Unify—POS berbasis cloud yang terjalin ke dalam susunan omni-channel ETP— juga memiliki sertifikasi yang sama, sehingga menawarkan dua model penerapan yang aman baik cloud maupun on-premise bagi peritel. Kedua platform kini mencakup:Pengambilan data kartu terenkripsi, kontrol akses yang aman, dan rekam jejakPilihan enkripsi titik-ke-titik untuk meminimalisir beban peritel.Kerangka kerja JWT / API yangaman untuk kepatuhan interaksi dalam ekosistem e-commerce, CRM, dan marketplaceCakupan tak terbatas versi ini memenuhi permintaan ritel hybrid saat ini sambil memastikan tidak ada kompromi pada keamanan atau kepatuhan.Peningkatan Kewajiban Terhadap Kepatuhan PembayaranA. Meningkatnya Risiko Dunia Maya dalam RitelRitel merupakan salah satu sektor yang terus menghadapi banyak pelanggaran tingginya volume data sensitif. Insiden pada merek-merek besar mengungkapkan bahwa bahkan kejadian tunggal dapat mengikis kepercayaan pelanggan secara permanen—50% konsumen tidak pernah kembali setelah pelanggaran dengan vektor ancaman seperti POS yang terkena serangan malware, eksploitasi tap-and-go, dan pelanggaran akses server jarak jauh, peritel memerlukan jalur utama jaringan bersertifikat untuk infrastruktur pembayaran mereka.B. Tindakan yang dibutuhkan terhadap Perkembangan StandarisasiPCI SSC telah mengganti PA-DSS dengan SS Framework (SSF), yang meningkatkan standar untuk keamanan teknis dan tata kelola pengembangan IT. SSF meliputi:Standar Perangkat Lunak Aman: mengatur kontrol perlindungan selama pengoperasianStandar keamanan Siklus Hidup Perangkat Lunak (SLC): mengatur proses pengkodean , pengujian, dan rilis yang amanPeritel yang menggunakan platform ETP bersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih dari solusi dengan standar yang telah disesuaikan ini—menyederhanakan audit dan mempertahankan ketangkasan kompetitif.C. Menghindari Biaya dan Dampak Terhadap Reputasi Akibat KetidakpatuhanSistem yang tidak sesuai standar kepatuhan dapat menyebabkan:Denda hingga $100.000 per insiden per merek kartuPeningkatan premi kewajiban asuransiTerkikisnya kepercayaan investor dan konsumenTersertifikasinya ETP meniadakan beban tersebut dengan mengalihkan standard kepatuhan terpercaya dari vendor ke platform—membebaskan peritel untuk fokus pada pertumbuhan.D. Hal yang Harus Dimiliki untuk Ekspansi Omni-channelInisiatif omni-channel modern memerlukan:Integrasi dengan e-commerce, marketplace, dan layanan pembayaran melalui API yang amanDukungan untuk berbagai opsi pembayaran—dompet seluler, nirsentuh, token loyalitas—sambil tetap menjaga alur data yang amanPlatform ETP yang berserfitikasi mendukung skenario penggunaan ini dengan kuat, memastikan skalabilitas tanpa kendala jeda sertifikasi ulang.Bagaimana ETP Membangun Platform yang AmanA. Keamanan Diatur dan Diterapkan ke dalam ArsitekturArsitektur POS ETP meliputi:Enkripsi saat transit dan saat tidak digunakan, selaras dengan standar NIST dan PCIKontrol akses di tingkat aplikasi, autentikasi multifaktor, dan pencatatan terpusatKerangka kerja pembaruan jarak jauh yang aman (on-premise dan cloud) dengan signed binary dan mekanisme rollbackB. Dukungan Enkripsi P2PEMeskipun bukan solusi P2PE penuh, ETP mendukung integrasi dengan perangkat PIN pad bersertifikat, yang memastikan:Data dienkripsi dari penggesekan hingga pemrosesanPeritel dapat meminimalisir cakupan audit kepatuhanC. DevSecOps Modern dan Kepatuhan Siklus HidupMelalui sertifikasi SSF v1.2, ETP membuktikan:Praktik pengkodean yang aman dan pemindaian terhadap kerentananProses rilis dengan penandaan kode, kontrol perubahan, dan jejak auditMekanisme pengujian otomatis untuk memenuhi persyaratan inti SS FrameworkD. API Aman dengan ETP ConnectLayanan web ETP Connect menghubungkan POS, inventaris, CRM, dan marketplace, dengan:Otorisasi dan Alur akses berbasis tokenTransportasi terenkripsi dan batasan cakupan endpointPerlindungan endpoint dan keamanan gerbang APIKerangka kerja API tersertifikasi membantu peritel terhubung dengan pihak ketiga dengan percaya diri—tanpa memperlihatkan kerentanan.Implikasi & Praktik Terbaik Pengecer1. Manfaatkan Sistem Tersertifikasi Secara LangsungDengan POS ETP tersertifikasi, peritel:Terhindar dari Menghindari banyaknya waktu dan biaya auditMemenuhi persyaratan kepatuhan merek – keuntungan dalam pemilihan tender dan mitraMengurangi biaya operasional keamanan internal2. Memperluas Praktik Aman Secara GlobalMengingat persyaratan kepatuhan PCI berlaku di seluruh wilayah (misalnya undang-undang Nevada, Minnesota), solusi ETP tersertifikasi membantu peritel memenuhi kepatuhan global dari satu platform.3. Secara Alami Sejalan dengan Omni-channelFitur terintegrasi seperti Click & Collect, pembelanjaan dengan seluler, loyalitas, dan proses pengembalian—bila dibangun di atas fondasi yang aman—menyederhanakan kepatuhan PCI di seluruh titik kontak yang terus berkembang.4. Tetap Lincah Beradaptasi di Tengah InovasiTata kelola siklus hidup SSF memungkinkan ETP memperbarui fitur secara berkala—yang berarti peritel memperoleh kemampuan baru tanpa siklus sertifikasi ulang yang mahal.Visi ETP Melalui Lensa CEO“Memastikan keamanan dan keberhasilan usaha pelanggan kami adalah prioritas tertinggi Grup ETP,” kata Naresh Ahuja, Chairman & CEO. “Kami telah memperkuat arsitektur dan alur kerja kami secara ketat—mencapai tonggak sejarah yang memberdayakan pelanggan kami untuk berkembang dengan percaya diri, berinovasi tanpa rasa takut, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan.”Melihat ke Depan: Inovasi dalam Kerangka Kerja yang AmanETP terus berinvestasi dalam:Integrasi moda pembayaran baru: Ketuk untuk membayar, dompet digital, token loyalitasFitur Smart Analytics dan AI: deteksi penipuan, peringatan anomali, wawasan perilakuPenerapan berskala internasional: dukungan untuk skenario perpajakan, mata uang, dan lokalisasi yang kompleksEkspansi ini juga akan mengikuti model kepatuhan SSF/P2PE, memastikan pertumbuhan—tanpa kompromi.Ketenangan Pikiran terhadap POS: ETP Group bersertifikasi PCI Ganda untuk Pembayaran Ritel yang Strategis dan Siap Menghadapi Masa DepanDi era di mana transaksi digital menggerakkan hampir setiap interaksi ritel, satu kenyataan yang menonjol: keamanan dan kepercayaan adalah segalanya. Seiring dengan semakin canggihnya ancaman dunia maya dan semakin sadarnya pelanggan tentang cara penanganan data mereka, pentingnya keamanan pembayaran telah menjadi pusat perhatian di ruang rapat ritel. Itulah sebabnya sertifikasi PCI DSS dan PCI SSF terbaru dari ETP Group lebih dari sekadar tonggak kepatuhan—sertifikasi tersebut merupakan sinyal strategis bagi industri.ETP Group, perusahaan Perangkat Lunak Ritel Omni-channel dan Unified Commerce dengan rekam jejak lebih dari 35 tahun, baru-baru ini mengumumkan bahwa dua platform andalannya—ETP Mobile Store POS dan ETP V5.5 Omni-channel POS—telah memperoleh sertifikasi PCI DSS v4.0.1 dan PCI SSF v1.2. Sebagai konteks, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) mengatur bagaimana data pemegang kartu harus ditangani, diproses, dan disimpan dengan aman. Ini adalah standar emas global untuk keamanan pembayaran. Sementara itu, PCI SSF (Software Security Framework) merupakan penerusnya yang modern bagi para vendor perangkat lunak, yang berfokus pada praktik pengembangan dan siklus hidup aplikasi yang aman seperti perangkat lunak point-of-sale. Bersama-sama, kedua sertifikasi ini membentuk heliks ganda keamanan—satu mencakup lingkungan pembayaran, yang lain melindungi aplikasi itu sendiri.Jika Anda adalah peritel yang menangani pembayaran kartu di dalam toko atau daring, kepatuhan terhadap kerangka kerja ini bukan hanya ideal—tetapi juga diharapkan oleh penyedia pembayaran, bank, dan pelanggan. Namun, mencapai dan mempertahankan kepatuhan secara mandiri itu mahal, penuh tuntutan secara teknis, dan memakan waktu. Di sinilah mitra teknologi bersertifikasi seperti ETP berperan. Dengan platform POS ETP bersertifikasi, peritel dapat dengan yakin memproses pembayaran dengan enkripsi dan kontrol akses yang tervalidasi, terintegrasi dengan sistem loyalitas, CRM, e-Commerce, dan inventaris tanpa mengorbankan data pembayaran, menurunkan cakupan dan biaya audit PCI dengan menggunakan solusi bersertifikat, dan mengurangi risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan pelanggaran data atau kegagalan kepatuhan. Ketenangan pikiran tertanam dalam platform—sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh peritel global atau yang sedang berkembang pesat.Yang membuat sertifikasi ETP sangat penting adalah sertifikasi ini mencakup penerapan baik on premise (ETP V5.5) maupun berbasis cloud (ETP Mobile Store/ETP Unify). Baik untuk peritel yang menjalankan usahanya dengan perangkat lunak POS di dalam toko atau di seluruh platform perdagangan terpadu, tingkat keamanan pembayaran yang sama berlaku. Hal tersebut penting dalam lanskap saat ini di mana banyak peritel mengoperasikan lingkungan hibrida—menggabungkan toko tradisional, POS mobile, toko daring, marketplace, dan pemenuhan last-mile.Keamanan ritel bukanlah kotak centang statis; itu adalah target yang bergerak. Dengan PCI DSS yang berevolusi dari versi 3.2 ke 4.0 dan dengan SSF yang sekarang menggantikan standar PA-DSS yang lama, peritel membutuhkan mitra yang selalu menjadi yang terdepan. Investasi ETP dalam sertifikasi menunjukkan bahwa ETP tidak hanya membangun untuk saat ini saja—tetapi juga membangun untuk masa depan. Dari API yang aman hingga integrasi perangkat pembayaran terenkripsi dan konektivitas cloud yang aman, platform bersertifikasinya dibuat untuk diskalakan, beradaptasi, dan dilindungi. Hal ini khususnya relevan untuk fitur-fitur seperti Click & Collect, Endless Aisle, Buy Online Return In-Store (BORIS), dan integrasi dompet digital atau pembayaran loyalitas. Semua pengalaman pelanggan ini bergantung pada interaksi yang cepat, lancar, dan yang terpenting, aman.Kondisi saat ini: banyak bisnis ritel memperlakukan kepatuhan pembayaran sebagai tugas teknis back-office. Namun pada kenyataannya, keamanan adalah nilai sebuah merek. Saat pelanggan menggesek kartu, mengetuk ponsel, atau memindai kode QR di kasir, mereka mempercayakan informasi mereka yang paling sensitif kepada Anda. Sertifikasi ETP berfungsi sebagai penegasan yang senyap namun kuat: "Kami mampu mengatasinya." Itu tidak hanya sekadar penunjang—melainkan juga merupakan keunggulan kompetitif.Dalam lingkungan ritel yang ditentukan oleh kecepatan, kompleksitas omni-channel, dan margin yang sangat tipis, bermitra dengan penyedia teknologi yang aman, tersertifikasi, dan siap berinovasi seperti ETP Group bukanlah alternatif pilihan— melainkan keharusan yang penting. Sertifikasi PCI DSS dan PCI SSF ETP bukan hanya tanda centang kepatuhan. Komitmen tersebut ditujukan kepada peritel: untuk beroperasi dengan aman, berinovasi secara bertanggung jawab, dan memberikan pengalaman yang dapat dipercaya oleh pelanggan. Jika strategi ritel Anda mencakup pertumbuhan, perluasan omni-channel, atau transformasi digital—infrastruktur pembayaran Anda harus sangat kokoh. Dengan ETP, hal tersebut dapat terwujud.Tentang ETP GroupETP Group adalah perusahaan SaaS AI-first yang berfokus pada industri Ritel dan e-Commerce di Asia Pasifik. Dengan rekam jejak lebih dari 35 tahun dalam menghadirkan platform teknologi berkelas korposasi kepada peritel dan pedagang e-Commerce terkemuka di pasar, ETP mendukung operasi lebih dari 500 merek yang membantu mereka memberikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan di 17 negara.Platform Cloud Native bertenaga AI milik ETP — ETP Unify dan Ordazzle, menawarkan berbagai fungsi ritel dan e-Commerce yang komprehensif, mulai dari Omni-channel POS, CRM, Unified Inventory Management, Promotions Management, Product Information Management, Order Management, Warehouse Management, Logistics Management, dan integrasi yang lancar dengan platform e-Commerce, pasar daring, dan perusahaan logistik. Untuk peritel dengan toko berformat besar dan konektivitas internet yang menantang, ETP menawarkan rangkaian solusi omni-channel hibridanya — ETP V5.Platform Ritel Unified Commerce milik ETP dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang konsisten, lancar, dan personal di semua titik kontak — daring dan luring. Yang membedakan ETP adalah kemampuannya untuk menggabungkan kapabilitas perusahaan yang tangguh dengan teknologi modern dan tangkas—dibangun di atas arsitektur M.A.C.H yang dapat diskalakan dan aman serta antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Platformnya yang ringan aset memungkinkan transformasi cloud dan mengurangi biaya TI, memberdayakan pengecer untuk fokus pada hal yang benar-benar penting: mendorong pertumbuhan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap ritel yang berubah cepat.ETP mempertahankan pendekatan yang mengutamakan keamanan—terbukti melalui sertifikasi yang ketat dan sertifikasi seperti PA-DSS, enkripsi siap P2PE, dan sekarang SSF v1.2.

