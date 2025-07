BintangChip Fokus pada Nilai Jangka Panjang dan Pertumbuhan yang Dipimpin Teknologi

Nilai Chip

UNITED KINGDOM, July 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Menghadapi transisi industri semikonduktor global menuju fase yang lebih matang dan presisi, perusahaan foundry chip analog/sinyal campuran terkemuka dunia, BintangChip, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menyesuaikan proporsi pembagian keuntungan kepada investor. Penyesuaian ini menandai peralihan dari mekanisme imbal hasil tinggi di tahap awal menuju model keuntungan yang lebih berkelanjutan, selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan.

Diketahui bahwa pada tahap awal pertumbuhan perusahaan, untuk menarik lebih banyak modal dan mempercepat pengembangan teknologi dan kapasitas produksi, BintangChip menerapkan skema pembagian keuntungan kepada investor sebesar 50% hingga 70% dari total laba. Proporsi tinggi ini secara signifikan membantu perusahaan membangun keunggulan kompetitif dan mencerminkan keterbukaan dan kepercayaan tinggi dalam kerja sama modal.

Namun, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kemampuan laba internal perusahaan, BintangChip menilai bahwa mempertahankan struktur pembagian keuntungan yang tinggi tidak lagi kondusif bagi investasi berkelanjutan dalam litbang, ekspansi pasar, dan peningkatan teknologi manufaktur canggih. Dalam pengumumannya, BintangChip menyatakan: “Ke depan, persentase laba yang diterima oleh investor akan dikurangi secara bertahap. Perubahan ini bukan berarti penurunan keuntungan, melainkan langkah kunci dalam peralihan strategi dari ‘insentif jangka pendek’ ke ‘pertumbuhan stabil jangka panjang’.”

Litbang sebagai Penggerak Pertumbuhan, Struktur Keuntungan Lebih Seimbang

Saat ini, keuntungan utama BintangChip berasal dari dua segmen inti: pesanan manufaktur chip global dan komersialisasi hasil litbang. Perusahaan telah menjalin kerja sama manufaktur yang stabil dengan berbagai perusahaan multinasional, serta terus meningkatkan investasi dalam teknologi seperti proses produksi canggih, manufaktur cerdas, dan pengujian serta pengepakan chip. Selain itu, pendapatan dari paten teknologi dan kekayaan intelektual semakin menjadi sumber pertumbuhan laba yang penting.

Dengan beralihnya model keuntungan dari "berbasis modal" ke "berbasis teknologi", BintangChip memperkirakan struktur laba perusahaan akan menjadi lebih seimbang dan memiliki kemampuan pertumbuhan internal yang lebih kuat. “Kami yakin bahwa meskipun tanpa pembagian keuntungan yang tinggi, kami tetap dapat memberikan imbal hasil yang berkelanjutan dan dapat diprediksi kepada para investor,” ujar manajemen perusahaan.

Dari Keuntungan Tinggi Menuju Pertumbuhan Berkualitas, Mengirimkan Sinyal ke Industri

Pengamat industri mencatat bahwa langkah BintangChip ini menyampaikan sinyal yang jelas: di tengah fase baru industri semikonduktor yang mengedepankan intensitas teknologi dan efisiensi modal, kunci keberhasilan adalah menyeimbangkan antara "efisiensi modal maksimal" dan "komersialisasi hasil riset teknologi."

BintangChip menegaskan bahwa mereka tetap menghargai hubungan jangka panjang dengan para investor, dan akan terus menciptakan nilai melalui mekanisme pembagian keuntungan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menggunakan kebijakan imbal hasil yang lebih rasional guna mendukung ekspansi jalur produksi, peningkatan teknologi, dan pelaksanaan strategi pasar global.

Menuju Panggung Utama Global, Memperkuat Pondasi Kepercayaan

“Dari pembagian keuntungan tinggi menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan, BintangChip senantiasa berpegang pada prinsip bahwa ‘Teknologi menciptakan nilai, kerja sama membentuk masa depan’,” tulis perusahaan dalam pengumumannya. “Kami dengan tulus berterima kasih kepada setiap investor yang percaya pada BintangChip, dan akan terus maju bersama mitra global menuju panggung utama industri semikonduktor dunia.”

