DAL 11 AL 13 LUGLIO ECCO 'INCASTRO – IL FESTIVAL DEL PENSARE' SUL LAGO DI BOLSENA

Tre giorni di incontri sul lago di Bolsena per riscoprire il potere del pensiero critico, tra scienza, filosofia e progetti innovativi.

Una importante occasione per ragionare su temi di fondamentale importanza in modo coinvolgente e partecipativo. Un evento sicuramente da replicare." — Giacinto Sabellotti

ROMA, ROMA, ITALY, July 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Pensare. Sappiamo davvero farlo? È questa la provocazione da cui parte l’edizione 2025 di “InCastro – Il Festival del Pensare”, che si terrà da venerdì 11 a domenica 13 luglio a Grotte di Castro (VT), tra la piazza del Comune e la suggestiva spiaggia sul lago di Bolsena. Una tre giorni di conferenze, dialoghi e laboratori aperti a tutti, in un contesto che fonde paesaggio, scienza, filosofia e attivazione civica.Il festival, ideato e diretto dal Prof. Francesco Orzi, già ordinario di neurologia presso La Sapienza Università di Roma e oggi consigliere comunale con delega alla cultura, si propone come uno spazio inclusivo dedicato al pensiero libero, alla riflessione critica e alla valorizzazione della conoscenza, per contrastare le crescenti forme di disinformazione, manipolazione e credulità.Il focus dell’edizione 2025 è: “ Pensare: cosa significa, e perché è oggi più urgente che mai? Quante scelte – personali, sociali, politiche – potrebbero migliorare se solo si usasse meglio il pensiero? Il festival affronta temi legati alla consapevolezza dei bias cognitivi, alla lettura critica dei dati, all’educazione al ragionamento come antidoto a fake news, razzismi, abusi e intolleranze.Tra gli ospiti attesi:Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatoreCharles Guttmann, Prof. Harvard UniversityAnnie Cohen Solal, Distinguished Professor, Università BocconiEnrico Alleva, Accademico dei LinceiSalvatore Aglioti, neuroscienziato, Università La SapienzaGilberto Corbellini, docente di bioetica, La SapienzaDaniela Scotto di Fasano, membro ordinario Società Psicoanalitica ItalianaPaolo Conte, giornalista e conduttore di Radio3 ScienzaLuciano Dottarelli, filosofo e docenteMarco Francesconi, neurologo e psicoanalista, Università di PaviaFranco Battagello, esperto di tecnologia e agricoltura (Terravionics Srl)Stefano Pirolli, ingegnere e apicoltoreAlessandro Zocchi, divulgatore di neuroscienze educativeGiacinto Sabellotti, creatore dell’app Neurons – Connect your sparks! E naturalmente il Prof. Francesco Orzi, direttore scientifico del festivalL’iniziativa unisce scienza e divulgazione, pratica e teoria, accogliendo partecipanti di ogni età e formazione in un’atmosfera di dialogo interdisciplinare. Laboratori, talk, installazioni, presentazioni di progetti innovativi si alterneranno tra il centro storico del paese e la riva del lago, offrendo occasioni di confronto stimolante in un paesaggio ricco di bellezza e significato.L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, salvo prenotazione per alcune attività laboratoriali a numero chiuso.Info e aggiornamenti:Contatti stampa:Prof. Francesco Orzi – Ideatore e Curatore del Festivalfrancesco.orzi@gmail.com

