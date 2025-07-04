EBC金融集團榮獲2025年《World Finance》外匯大獎殊榮

連續第三年獲獎，並二度榮獲「最值得信賴券商」與「最佳交易平台」獎項

LONDON, UNITED KINGDOM, July 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團（EBC）在2025年《World Finance》外匯大獎中榮獲「最值得信賴券商」與「最佳交易平台」兩項殊榮，再次彰顯其於全球市場中提供安全、創新且以客為本的交易方案的領導地位。

這是EBC連續第三年獲得《World Finance》的肯定，過去亦曾榮獲「最佳差價合約券商」、「最佳外匯交易平台」以及「最佳交易執行」等多項大獎。2025年的獲獎結果反映了EBC在競爭激烈且法規日益嚴格的金融環境中，持續穩健表現。

「這些獎項意義重大，因為它們反映了我們最重視的兩件事——客戶的信任與交易表現，」EBC金融集團（英國）有限公司執行長David Barrett表示。「在這個講求速度、備受審視且市場期望不斷變化的時代，EBC金融集團致力於打造一個值得客戶信賴的交易平台。這些榮譽歸功於集團旗下各公司及全球團隊的共同努力，也提醒我們持續精益求精的重要性。」

信任立標竿，穩健應對全球市場變局

「最值得信賴券商」獎項旨在表彰那些秉持最高道德標準、注重投資人保護與長期責任感的金融機構。在監管壓力升高與投資人期望轉變的當下，此項榮譽進一步肯定了EBC對營運透明度、良好治理結構與誠信客戶互動的長期承諾。

EBC透過集團旗下多家實體，服務來自全球的多元客群；在這樣的格局下，監管清晰與信任成為永續發展的關鍵。EBC的全球合規策略建構於嚴謹的內控體系、客戶教育與風險意識文化之上。

技術驅動交易創新 提升使用者體驗

「最佳交易平台」獎項彰顯了EBC持續投入交易基礎建設，致力於打造快速、穩定且靈活的交易環境。EBC的平台架構專為零售、專業與機構交易者設計，透過設置於全球主要金融中心的專屬伺服器，實現低至20毫秒的訂單執行速度，並搭載智慧下單路由系統以獲得最優報價，以及支援多種交易風格的進階插件與分析工具。

該平台支援多資產交易，並具備直觀且流暢的使用者介面，讓用戶即使面對波動市場，也能自信執行複雜策略。

EBC持續拓展於全球主要金融市場的業務版圖，同時強化平台功能、產品多元化與風險控管工具。集團始終堅持提供透明、以客戶為核心的服務，以誠信為本，並以創新為驅動力。隨著國際足跡不斷擴大，EBC致力於推動建立一個更安全、高效且具包容性的全球交易環境。

《World Finance》專案總監Cyril Jones表示：「EBC金融集團（EBC）於外匯交易領域多項關鍵層面展現卓越實力，因此榮獲2025年《World Finance》外匯大獎的『最值得信賴券商』與『最佳交易平台』兩項殊榮。」

「他們對透明度、法規遵循與高標準客戶服務的堅持，使其在日益競爭的市場中脫穎而出。其交易平台無論在使用者體驗或先進的執行效率方面，皆給評審團留下深刻印象。EBC正是一家能以信任與創新為核心，引領行業發展的典範。」

《World Finance》外匯大獎由英國World News Media出版的領先金融刊物《World Finance》主辦，每年舉行一次。獲獎名單由資深金融與商業記者組成的評審團選出，並由研究團隊與讀者回饋提供支持，確保所有入圍者皆根據其市場表現、透明度與全球影響力進行全面評估。

欲了解更多EBC金融集團及其獲獎服務，歡迎造訪 www.ebc.com。

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關於EBC金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦著名的金融區，以其金融經紀與資產管理專業享譽業界。EBC 在全球主要金融中心設有辦事處，包括倫敦、雪梨、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾，以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場，致力於為零售、專業及機構投資者提供全球市場及交易機會，涵蓋外匯、商品、股票及指數等多元產品。

EBC 榮獲多項國際大獎，並始終秉持高標準的道德操守，各地子公司均依法於當地持牌並受監管。EBC Financial Group（UK）Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group（Cayman）Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group（Australia）Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial（MU）Ltd 則由模里西斯金融服務委員會（FSC）授權及監管。

EBC 的核心團隊匯聚了來自全球主要金融機構的業界資深人士，擁有超過40年的豐富經驗，曾歷經多次重大經濟周期，包括廣場協議、2015年瑞士法郎危機，以及新冠疫情期間的市場動盪。我們秉持誠信、尊重與資產安全至上的文化，確保每一位投資者的信任都得到應有的重視與保障。

作為 FC Barcelona 官方外匯合作夥伴，EBC 於亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業化金融服務。EBC 同時透過與聯合國基金會及「United to Beat Malaria」運動的合作，積極參與全球健康倡議；並支持牛津大學經濟系的「What Economists Really Do」公共參與系列，推動經濟學與社會重大議題的對話，促進公眾理解與參與。

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