Des financements pour les collaborations de recherche franco-britanniques proposés par le British Council

PARIS, FRANCE, July 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Le British Council, l'organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les échanges éducatifs, lance un nouvel appel à projets pour soutenir les collaborations en recherche scientifique entre la France et le Royaume-Uni.Dans le cadre de son programme Going Global Partnerships , le British Council en France, en Allemagne et en Espagne déploie le programme Tremplin , conçu pour initier ou renforcer des coopérations scientifiques bilatérales avec le Royaume-Uni, avec un accent particulier sur l’implication de jeunes chercheurs.En France, le programme s’adresse à des équipes qui souhaitent développer une nouvelle collaboration ou consolider un partenariat existant, en :• soutenant la mobilité des chercheurs,• encourageant la production scientifique conjointe,• développant les compétences des jeunes chercheurs,• en incitant les équipes à préparer des candidatures à des financements d’envergure, notamment dans le cadre du programme Horizon Europe - auquel le Royaume-Uni est désormais associé.Cette année le British Council en France finance au moins quatre projets, d’un montant maximal de 10 000 £.Un financement à la carteLe programme Tremplin comprend :Eléments obligatoires :Une rencontre entre les équipes françaises et britanniques, pour :• Renforcer leur projet en intégrant si besoin d'autres expertises (académiques ou du secteur privé, en France, au Royaume-Uni ou au-delà) ;• Préparer des candidatures à des programmes de financements nationaux, européens ou internationaux, en particulier Horizon EuropeEléments optionnels :• Une formation en ligne à la communication scientifique en anglais destinée aux jeunes chercheurs des équipes sélectionnées ;• Un séjour de recherche d’une semaine dans le laboratoire partenaire (français ou britannique) pour les doctorants et jeunes chercheurs impliqués.Toutes les disciplines sont éligibles : médecine, biologie, physique, chimie, sciences sociales, sciences environnementales, arts, humanités…. Les projets à dimension pluridisciplinaire seront particulièrement appréciés.Les collaborations impliquant des partenaires en Irlande du Nord, Écosse ou Pays de Galles sont également fortement encouragées.Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2025 à 17h : https://www.britishcouncil.fr/education/enseignement-superieur/collaborations/programme-tremplin

