El estado de Washington demanda a la administración de Trump por compartir ilegalmente información personal de salud con ICE

SEATTLE – El procurador general de Washington, Nick Brown, se unió ayer a una coalición multiestatal para presentar una demanda que impugna la decisión del U.S. Department of Health and Human Services (HHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.) de otorgar acceso sin restricciones a la información personal de salud al Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional), que incluye al Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). En las siete décadas transcurridas desde que el Congreso promulgó la ley de Medicaid para brindar asistencia médica a poblaciones vulnerables, la legislación, las políticas y las prácticas federales han sido claras: la información personal de salud recopilada sobre los beneficiarios del programa es confidencial y solo se compartirá en ciertas circunstancias específicas que beneficien la salud pública y la integridad del propio programa de Medicaid. En la demanda presentada ayer ante el U.S. District Court for the Northern District of California (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California), los procuradores generales argumentan que la transferencia masiva de estos datos viola la ley y solicitan al tribunal que bloquee cualquier nueva transferencia o uso de estos datos con fines de control migratorio. “Los residentes de Washington esperan que la información confidencial que brindan al gobierno para acceder a tratamiento médico solo se utilice con fines de salud”, dijo Brown. “Su información no debería utilizarse para crear una gigantesca base de datos de información personal de estadounidenses ni para que ICE pueda deportar a inmigrantes indocumentados por tener que ir al médico”. “El uso que la administración de Trump hace de la información de salud privada de los residentes de Washington para su propia agenda política es indignante. Esto constituye una violación de la confianza de todos aquellos cuya información se compartió de manera indebida, pero especialmente de nuestras comunidades inmigrantes y familias con condición migratoria mixta, quienes ya están en la mira de la administración de Trump. Defenderemos la dignidad y el derecho a la privacidad de todos los residentes de Washington”, dijo el gobernador Bob Ferguson. Creado en 1965, Medicaid es una fuente esencial de seguro médico para personas de bajos ingresos y grupos de población desatendidos, como niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. El programa de Medicaid permite a cada estado participante desarrollar y administrar sus propios planes de salud. Los estados deben cumplir con los criterios mínimos establecidos por la ley federal, pero pueden adaptar los estándares de elegibilidad y las opciones de cobertura de sus planes a las necesidades de los residentes. Para enero de 2025, 78,4 millones de personas estaban inscritas en Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (CHIP, Programa de Seguro Médico Para Niños) en todo el país. El programa Medicaid de Washington funciona como parte del conjunto más amplio de programas de beneficios de salud de Apple Health. Apple Health incluye Apple Health Expansion, que brinda servicios médicos integrales a los residentes de Washington, independientemente de su condición migratoria. Hay más de 1,9 millones de clientes de Apple Health en Washington, que incluye a unos 49.000 cuya condición migratoria los excluye de algunos programas financiados con fondos federales. Apple Health cubre una gama de servicios de salud, que incluye atención hospitalaria para pacientes hospitalizados y ambulatorios, atención primaria y preventiva, servicios y apoyos a largo plazo y salud conductual. Los residentes de Washington se inscribieron en Apple Health con el conocimiento de que su información sería confidencial y no se compartiría por razones ajenas a la prestación de servicios de salud. Se intercambia rutinariamente una cierta cantidad de información personal entre los estados y el gobierno federal para la administración de Medicaid. Antes de la actual administración de Trump, el DHS reconoció que la ley de Medicaid y otras autoridades federales de salud prohibían el uso de información personal de Medicaid para fines de control migratorio. Sin embargo, el gobierno federal parece haber creado, sin reconocimiento formal, una nueva política que permite la divulgación y el uso generalizados de la información personal de Medicaid de los residentes estatales para fines ajenos a la administración del programa de Medicaid. El 13 de junio de 2025, los estados tomaron conocimiento a través de informes de prensa que el HHS había transferido masivamente los archivos de datos de Medicaid de su estado, que contienen registros médicos personales de millones de personas, al DHS. Los informes indican que el gobierno federal planea crear una amplia base de datos para “deportaciones masivas” y otros fines de control migratorio a gran escala. El gobierno federal afirma haber proporcionado estos datos al DHS "para garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas que legalmente tienen derecho a recibirlos". Sin embargo, desde 1986, el Congreso ha extendido la cobertura y los fondos federales para Medicaid de emergencia a todas las personas que residen en los Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria. Los estados han cooperado, y seguirán cooperando, con las actividades de supervisión federal para garantizar que el gobierno federal pague únicamente los servicios de Medicaid legalmente autorizados. En la demanda de ayer, la coalición destaca que las acciones ilegales de la administración de Trump están generando temor y confusión que llevarán a las personas no ciudadanas y a sus familiares a cancelar su inscripción o negarse a inscribirse en Medicaid de emergencia, para el cual de otra manera serían elegibles, y dejarán a los estados y a sus hospitales de la red de seguridad con la responsabilidad de pagar los servicios de atención médica de emergencia exigidos por el gobierno federal. Estas personas podrían no recibir los servicios de salud de emergencia que necesitan y, como resultado, sufrirán consecuencias negativas para su salud, o incluso la muerte. La coalición solicita al tribunal que declare que las acciones de la administración de Trump son arbitrarias y caprichosas, y que la elaboración de normas no cuenta con el debido procedimiento, lo cual viola la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo), la Social Security Act (Ley del Seguro Social), la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico), la Federal Information Security Modernization Act (Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información) y Privacy Act (Ley de Privacidad), y que viola la Spending Clause (Cláusula de Gastos). La coalición también solicita al tribunal que prohíba al HHS transferir información personal identificable de Medicaid al DHS o a cualquier otra agencia federal y que prohíba al DHS utilizar estos datos para aplicar las leyes de inmigración. Al presentar la demanda, el procurador general Brown se une a los procuradores generales de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Rhode Island. La demanda se presentó ayer y está disponible aquí. -30- El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

press@atg.wa.gov

Contactos generales: Haga clic aquí

